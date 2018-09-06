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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

آخرین وضعیت جاده های کشور

ترافیک سنیگن در محور هراز

ترافیک سنیگن در محور هراز

پلیس راهور اعلام کرد: جنوب به شمال محور هراز (محدوده آب اسک تا گزنک و سه راهی چلاو) ترافیک سنگین و طول محور پر حجم و روان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس راهور، جنوب به شمال محور کرج_چالوس (از  ابتدای محور تا کیلومتر ۴ سنگین و تونل شماره ۲ تا تونل شماره ۵) ترافیک نیمه سنگین و طول محور پر حجم ور وان است.   همچنین آزادراه رشت_قزوین (محدوده رودبار_منجیل) ترافیک نیمه سنگین است.

براساس این گزارش، جنوب به شمال محور هراز (محدوده آب اسک تا گزنک و سه راهی چلاو) ترافیک سنگین و طول محور پر حجم و روان است و شمال به جنوب محور هراز (محدوده پارک جنگلی آمل تا تونل شماره ۱) ترافیک سنگین گزارش شده است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

کد مطلب 4395703
نورا حسینی

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