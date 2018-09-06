توزیع ۱۴۰ بسته لوازم التحریر در میان دانش آموزان محروم در قزوین

جعفر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با کمک مهندسین استان بیش از ۱۴۰ بسته لوازم نوشت افزار جهت دانش آموزان بی بضاعت، محروم و یتیم تهیه شده است.

وی افزود: ارزش ریالی این بسته ها بیش ازیک میلیون ریال است که تمام با کمک مهندسین استان تامین شده و همزمان با رزمایش خدمت در بین دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات سازمان بسیج مهندسین عمران در رزمایش خدمت نظارت بر سر پروژه های عمرانی اجرا شده در رزمایش است.

وی بیان کرد: مهندسین عمران تلاش میکنند تا با حضور در عرصه های عمرانی جهادگران، نظارت کافی را داشته باشند تا پروژه ها با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار بگیرد.

این مسئول یادآور شد: سازمان بسیج سازندگی توانسته در اردوهای جهادی با استفاده از نیروهای متخصص و همچنین استفاده از ناظرین متخصص اقدامات با کیفیت و قابل قبولی را به مردم ارائه دهد.