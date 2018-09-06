خرید محصولات فولادی در سامانه بهین یاب استان سمنان ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروهر صبح پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تاکید بر اینکه خریداران محصولات فولادی باید در بهین یاب ثبت نام کنند، افزود: مهلت ثبت نام تا بیستم شهریور ماه می باشدو پس از آن تاریخ، صرفا لیست های ساماه بهین یاب ملاک عمل است.

وی افزود: با توجه به اینکه واحدهای تولیدی مصرف کننده واقعی فلزات به دلیل عدم خرید در سنوات گذشته از بورس کالا امروز نمی توانند از بورس خرید نمایند مقرر شده تمام واحدهای صنعتی مصرف کننده محصولات فوق در سامانه بهین یاب ثبت نام شوند تا بتوانند از بورس خرید کنند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: تمام مصرف کنندگان محصولات فولادی موظف هستند تا بیستم شهریور ماه آخرین وضعیت خود را در سامانه بهین یاب وارد تا پس از بررسی های استانی و راستی آزمایی اطلاعات ، برای خرید به بورس کالا معرفی شوند.

فروهر اظهار داشت: قیمت پایه فولاد در بورس تعیین می شود و مصرف کنندگان محصولات فولادی می توانند از طریق بورس کالا، کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند و واحدهای کوچک و واحدهایی که امکان خرید از بورس را ندارند می توانند به صورت مچینگ و طبق روال گذشته از واحدهای تولید کننده خرید کنند.