هیلی: پاراگوئه در مسیر بحران در سوریه و ونزوئلا گام برداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در واکنش به اعلام وزیر خارجه پاراگوئه مبنی بر بازگرداندن سفارت این کشور از قدس شریف به تل‌آویو در سخنانی هشدار داد: پاراگوئه با این اقدام به مسیری قدم گذاشته است که به بحران نظامی در سوریه و تنش های سیاسی در ونزوئلا منتهی شد.

نماینده آمریکا در سازمان ملل که بهانه لازم برای استفاده ابزاری از مفاهیمی چون حقوق بشر را برای خود مهیا دید، از سرکوب اعتراضات در این کشور نیز سخن گفت.

این درحالی است که پس از اعلام وزیر خارجه پاراگوئه مبنی بر اینکه سفارت این کشور را از قدس شریف به تل‌آویو باز می‌گرداند، رژیم صهیونیستی نیز سفیر خود را از «آسونسیون» (Asunción) فراخواند.

وزارت خارجه رژیم اشغالگر قدس در بیانیه‌ ای اعلام کرد که سفیر خود را از پاراگوئه فراخوانده و همه بخش‌ های سفارتش در آسونسیون را نیز بسته‌ است.

«الادیو لویزاگا» (Eladio Loizaga) وزیر خارجه پاراگوئه روز گذشته در این خصوص اعلام کرد: پاراگوئه سفارت خود در اسرائیل را از اورشلیم (قدس) به تل آویو بازخواهد گرداند.

لازم به ذکر است، مجمع عمومی سازمان ملل ۲۱ دسامبر سال جاری میلادی با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس را علیه اقدام یکجانبه ترامپ به تصویب رساند.

کشورهای مخالف با این قطعنامه، آمریکا، گواتمالا، هندوراس، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، توگو و رژیم صهیونیستی بودند.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز ۶ دسامبر سال گذشته میلادی (۱۵ آذر ۹۶) اعلام کرده بود که قصد دارد سفارت آمریکا را به بیت المقدس منتقل کند و آن را به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی معرفی کند.