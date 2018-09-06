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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

۱۳۹ نفر با صلح و سازش از زندان های کرمان آزاد شدند

۱۳۹ نفر با صلح و سازش از زندان های کرمان آزاد شدند

کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۹ زندانی از طریق شوراهای حل اختلاف و با صلح وسازش از زندان های استان آزاد شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح پنجشنبه در دیدار معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کرمان اظهار داشت: کرمان در حوزه اتقان آراء در وضعیت خوبی قرار دارد و کمتر از ۰.۵ درصد احکام صادره در شورا مورد نقض قرار گرفته اند که در این زمینه رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۹ زندانی از طریق شوراهای حل اختلاف و با صلح وسازش از زندان های استان آزاد شده اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه کرمان، رتبه سوم صلح وسازش در کشور را دارد، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵ درصد پرونده های شورای های حل اختلاف استان کرمان منتهی به صلح و سازش شده است.

کد مطلب 4395710

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