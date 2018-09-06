رزمایش اقتدار عاشورایی در بناب برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عمران دوستی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) ۲ در شهرستان بناب برگزار می شود؛ تصریح کرد: رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) در دو مرحله بوده که مرحله نخست آن اعزام گروه های جهادی از هفته گذشته در شهرستان جهت خدمت رسانی بی منت به مردم آغاز شده بود.

وی افزود: مرحله دوم رزمایش نیز تحت عنوان سپاهیان محمد رسول الله(ص) ۲ از روز شنبه ۱۷ شهریور ماه در این شهرستان با حضور گروه های جهادی متشکل از اقشار مختلف بسیج و ادارات خدمات رسان همراه با بدرقه از سپاه آغاز خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه بناب با بیان اینکه خدمت بی منت و خالصانه بهترین راه مبارزه با آمریکا و ایجاد روحیه نشاط و امید در جامعه است؛ گفت: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب از راههای مختلف مانند جنگ تحمیلی و اقتصادی سعی کرده اند به انقلاب خدشه وارد کنند اما هر بار شکست خورده اند.

سرهنگ دوستی همچنین با تأکید بر اینکه تمام توان سپاه و بسیج برای خدمت خالصانه به مردم بکارگیری می شود؛ اذعان کرد: گروه های جهادی در قالب تیم های پزشکی و بخش های عمرانی، ترمیم خانه های محروم، مشاوره رایگان، ساماندهی مسیرهای منتهی به مدارس، تزریق رایگان واکسن به احشام و انجام فعالیت های فرهنگی و مذهبی و ... در حاشیه شهرستان بناب برای خدمت بی منت به مردم نجیب و انقلابی بناب مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه یادآور شد: مرحله سوم رزمایش همزمان با سراسر کشور در هفته دفاع مقدس با حضور گردان های بیت المقدس و واکنش سریع در بناب با محوریت ایستادگی، وحدت و پیشرفت انجام می شود.

فرمانده سپاه ناحیه بناب خاطرنشان کرد: مقابله با جنگ اقتصادی، مأیوس سازی دشمن از ضربه زدن به نظام اسلامی، نمایش قدرت مردم در قالب بسیج، انسجام و آمادگی روحیه بخش بازدارندگی بسیج از جمله اهداف اصلی رزمایش اقتدار عاشورایی است.