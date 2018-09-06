به گزارش خبرنگار مهر، بیتالله عبدالهی صبح امروز پنج شنبه در گفتوگو با خبرنگاران، طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را تکذیب کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه نام شهرستانهای اهر و هریس جزو شهرستانهای خواهان تشکیل استان آذربایجان شمالی قید شده کذب محض است.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح این موضوع از نتایج اختلافات بین نمایندگان شهرستانهای شمالی استان اردبیل با نمایندگان اردبیل است.
وی بابیان اینکه بنده از طرف مردم شهرستانهای اهر و هریس طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را امضاء نکردهام، گفت: نمایندگان پارسآباد، مشگین شهر، بیله سوار و گرمی به دلیل اختلافاتی که با نمایندگان اردبیل دارند طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را طرح کردهاند و ارتباطی به شهرستانهای آذربایجانشرقی ندارد.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خاطرنشان کرد: بنده طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را تکذیب میکنم و طرح این مسئله حاصل تراوشهای ذهنی یک نماینده است.
عبدالهی تاکید کرد: اگر قرار بر این باشد که استان آذربایجان شمالی تشکیل شود ابتدا باید به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس مطرح و پس از بررسیها به هیئترئیسه ارجاع داده شود که این امر اتفاق نیفتاده است.
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