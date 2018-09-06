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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس:

طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را تکذیب می‌کنم

طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را تکذیب می‌کنم

تبریز- نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در مجلس بابیان اینکه طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی حاصل تراوش‌های ذهنی یک نماینده است گفت: بنده طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را تکذیب می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، بیت‌الله عبدالهی صبح امروز پنج شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را تکذیب کرد و اظهار داشت: با توجه به این‌که نام شهرستان‌های اهر و هریس جزو شهرستان‌های خواهان تشکیل استان آذربایجان شمالی قید شده کذب محض است.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح این موضوع از نتایج اختلافات بین نمایندگان شهرستان‌های شمالی استان اردبیل با نمایندگان اردبیل است.

وی بابیان اینکه بنده از طرف مردم شهرستان‌های اهر و هریس طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را امضاء نکرده‌ام، گفت: نمایندگان پارس‌آباد، مشگین شهر، بیله سوار و گرمی به دلیل اختلافاتی که با نمایندگان اردبیل دارند طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را طرح کرده‌اند و ارتباطی به شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی ندارد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خاطرنشان کرد: بنده طرح تشکیل استان آذربایجان شمالی را تکذیب می‌کنم و طرح این مسئله حاصل تراوش‌های ذهنی یک نماینده است.

عبدالهی تاکید کرد: اگر قرار بر این باشد که استان آذربایجان شمالی تشکیل شود ابتدا باید به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس مطرح و پس از بررسی‌ها به هیئت‌رئیسه ارجاع داده شود که این امر اتفاق نیفتاده است.

کد مطلب 4395718

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