حوزه باید درگیرحل مسئله های واقعی مردم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین هم اندیشی نهال قد کشیده به همت خانه‌ی‌ طلاب تهران باحضور طلاب برادر و خواهر مدارس حوزه تهران؛ میزگرد گروه‌ها و تشکل‌های طلبگی حوزه‌ی تهران و تریبون آزاد طلاب با سخنرانی حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ۱۴ شهریور ۹۷ در سالن اجتماعات ساختمان سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی دراین مراسم اظهار کرد: ما خودمان را به حکم انتظار سرباز ولایت می دانیم و این جملاتم بعد از بزرگواری حضرت آقا در حق بنده نیست ان شاء الله همیشه عشق به ولایت را سرلوحه کار خود قرار خواهیم داد.

وی افزود: من خودم را از قبل خادم طلاب می دانستم و ان شاء الله به این عهد پایبند خواهم بود. برای افتخار خدمت به طلاب مدرسه ای تأسیس نکردم و همیشه این احساس را داشتم که خادم تمام مدارس و طلاب هستم و به این موضوع اعتقاد دارم که فایده اصلی از محصول عزم دست جمعی طلاب پدید می‌آید.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تغییر، ناموس هستی است عالم تغییر می‌کند و نهاد جهان نا آرام است، تصریح کرد: لحظه لحظه اتفاقات مختلفی در عالم رخ می‌دهد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اگر حوزه با این روند تغییرات هماهنگ نشود، جا می ماند اگر حذف نشود منزوی خواهد شد و منزوی شدن گاهی از مردن بدتر است.

وی با اشاره به این موضوع که تحفظ اصالت‌های حوزوی اراده دست جمعی، عزم و مقاومت طلاب را می طلبد، یاد آور شد: مدارس حوزوی باید افتخار کنند شخصیتی همچون امام خمینی (ره) از میان آنها ظهور یافته و به عالم معرفی شده که تا تاریخ پا برجاست می‌توان به این شخصیت متعالی بالید.

حجت‌الاسلام محمد قمی اذعان داشت: اصالت‌های حوزوی را باید با ایستادگی تحفظ کرد. ما طلاب باید تحولات را درسایه باهم بودن رقم بزنیم همچنین امروز به فیض الهی دست مایه، رأس المال و سرمایه ای همچون رهبر معظم انقلاب برای اندیشیدن وجود دارد. ما نیز مانند امام خمینی (ره) که فرمودند: امروز خمینی سینه‌ی خود را برای تمام حوادث روزگار و تیر های بلا گشوده است. همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری می‌کند. پای تمام هزینه های دین ایستاده‌ایم.

وی افزود: تغییری که باید اتفاق بی افتد در لایه کارکرد من و شمای طلبه نیست بلکه باید از هویت برتر طلبگی سخن گفت. امروز در دوره‌ دیگری از عالم پس از حضرت امام خمینی(ره) زندگی می‌کنیم. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای می فرمایند: امام وارث انبیاء بود از این پس ما وارث خمینی(ره) هستیم. این بدان معناست که یک لایه بر روی هویت طلبگی غنا ایجاد شده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به این سخن امام خمینی که فرمودند:« من از آن دسته فقها نیستم که فتوایی دهم و نظاره کنم که جامعه چگونه با فتوای من برخوررد خواهد کرد بلکه به دنبال فتوای خویش در جامعه می روم تا محقق شود این اراده الهی است و باید بر زمین جاری شود»، ابراز داشت: به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) اولین گام در مبارزه اراده است. بحث اینجاست ما اراده کرده ایم اتفاق دیگری رخ دهد؟ و پس از آن تصمیم بر اینکه سیادت کفر و استکبار جهانی به خصوص آمریکا را بر خود حرام کنیم؟ باید اول از خودمان شروع سپس جامعه را همراه کنیم.

وی تأکید کرد: در پاسخ به اینکه طلبه کیست باید هویتی غنی دراذهان تعریف شود.وجود طلبه باید یک هویت برتر را تعریف کند. از جنس حضرت آقا و امام خمینی (ره) این بزرگواران به کم بسنده نکردند به حداقل ها رضایت ندادند البته با آرمان گرایی واقع بینانه پا بر زمین نهادند اما پرچم لااله الا الله را عزم کردند. عرض بنده این است که ما وارث امام خمینی(ره) هستیم. عرض بنده این است که حوزه را به فضل الهی دوباره می سازیم و یک قدم از این حرف کوتاه نخواهیم آمد. حوزه اینگونه متحول می‌شود که درگیر حل مسئله های واقعی مردم شود و برای حل مسئله های واقعی مردم هرچه لازم است می اندوزیم و فرا می گیریم. ما خادم مردم هستیم. پیشنهاد من حاشیه شهرهاست برای امر تبلیغ و گره از کار خلق گشادن باید به حاشیه شهرها توجه بیشتری داشت.

حجت‌الاسلام قمی با تاکید بر جدی گرفتن ایده «بسیج و طلبه» اظهار داشت: طلاب بسیجی خواهیم ساخت که یک نماد واقعی از بسیج همگانی شوند از اینرو این مهم با اتحاد حوزه و دانشجویان دانشگاه ها رقم خواهد خورد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در عین حال به بیانات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص حل مسائل و مشکلات مردم توسط این سازمان اشاره کرد و گفت: نخواهیم گذاشت فرمایشات امام (ره) و رهبر معظم انقلاب روی زمین بماند.

حجت‌الاسلام قمی تاکید کرد: شجره طیبه ای را رقم خواهیم زد که گامی برای آماده سازی مقدمات ظهور امام عصر آقا امام زمان (عج الله) را فراهم کنیم و به حول قوه الهی جزء مقدمه سازان ظهور آن امام همام باشیم.

وی اظهار داشت: هر چقدر حوزه های علمیه و طلاب بتوانند خود را درگیر حل مسائل و مشکلات واقعی مردم کنند باز جای کار داشته و باید به‌عنوان خادمان واقعی مردم در این جهت گام بردارند.این سازمان همه گونه آماده همکاری و خدمت رسانی به همراهی حوزه های علمیه و طلاب برای مرتفع کردن مسائل مردم خواهد بود.

پیش از سخنان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی جمعی از برادران و خواهران طلاب حوزه های علمیه تهران و همچنین برخی از روحانیون مدارس علمیه این استان به ایراد سخن و بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.