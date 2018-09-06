محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۷ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: روز چهاردم مردادماه شهروندان همدانی ۴۲۸ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۹ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۴ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۶۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۳۴۵ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عملیات انجام شده در این مدت ۷ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در شهرک مدنی، ۲ مورد حریق خودرو در بلوار سید جمال الدین و جاده گنجنامه و ۴ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در دانشگاه بوعلی، شهرک الوند، اعتمادیه و جاده شورین بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در میرزاده عشقی و عملیات امداد و نجات در حادثه برخورد خودرو با لوله گاز در خیابان ۱۷ شهریور توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: تعداد ۲ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.