نقش انقلاب اسلامی در جهت بیداری و وحدت مسلمانان بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عسکر فعال آذر صبح پنجشنبه در همایش رسالت طلایه داران تبلیغ در تبیین مباهله با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در بیداری و وحدت مسلمانان جهان اعم از شیعه و سنی، بیان داشت: کشورهای قدرتمند و استعمارگر که دوام و بقای خود در از بین بردن اسلام و ضعیف نگهداشتن مسلمانان می‏بینند، به ترفندهای گوناگونی برای جلوگیری از وحدت مسلمانان و ایجاد تفرقه دست می‏زنند.

وی افزود: بر تمام مسلمانان و کشورهای اسلامی فرض است که با موضوع اسلام به مقابله با چنین اهداف شوم استکباری برخیزند، این مهم در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی و راهبرد وحدت اسلامی به وسیله ی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) به منصه ظهور رسید و بر این اساس بر روحانیون و مبلغین دینی واجب است این راهبرد را در تمام خطابه ها و منابر به نحو احسن به گوش نسل جدید انقلاب و جوانان با روی گشاده و صبر و بردباری برسانند.

نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت در آذربایجان غربی با اشاره به اخلاق حسنه پیامبر (ص) در جذب افراد به دین مبین اسلام، تصریح کرد: روحانیون وظیفه ی تبلیغ دین با اخلاق و منش نبوی (ص) دارند، یک روحانی بر اساس سیره نبوی (ص) می بایست جاذبه داشته باشد و اخلاقیات در گرایش مردم به دین بسیاری مؤثر است. خداوند متعال در آیه‌ای از قرآن کریم می‌فرماید، ای پیامبر اگر تندخو و سخت‌دل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می‌‏شدند.

حجت الاسلام فعال آذر با بیان اینکه امشب شب نزول سوره هل اتی است و فردا را به نام روز خانواده نام گذاری کرده‌اند، سوره هل اتی از جمله سوره‌هایی است که در فضیلت امام علی( ع ) بوده که امام شافعی بیان می‌کند که آیا این سوره غیر از امام علی نازل شده است؟ افزود: نزول آیات تطهیر و ولایت هم از جمله سوره‌هایی است که در این ایام نازل شده است.

وی اظهار داشت: در دوران فقد نبی و ولی الهی از هر قومی عده ای وظیفه دارند برای تحصیل قدم بردارند و در موقع برگشت قوم خود را از مسائل دین آگاه کنند که در روایات از آنها به وارث انبیا نام برده شده ‌است.

نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت در آذربایجان غربی افزود: وارث نبی باید ابزار رسالت که مهمترینش ایمان به حرکت است را دارا باشد که پیامبر(ص) اولین مومن در بین مخلوقین است و مخلوق باید نشانی از خالق داشته باشد.

وی گفت: پیامبر به آن‌چیزی که آورده مومن بود و مباهله مصداق و مظهری از این ایمان است و ایشان به قدری به راه و مکتب خود ایمان داشت که لحظه ای شک نکرد و تمام دارایی اش را به مصاف دشمن آورد و پیروز شد.

مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در امور اهل سنت آذربایجان غربی دومین ابزار انبیای الهی را سعه صدر دانست و بیان داشت: سعه صدر اولین درخواست موسی(ع) بعد از مبعوث شدن به پیامبری بود و خدا شرح صدر به پیامبر(ص) داد و باید برخی مشکلات و بی مهری ها را تحمل کرد.

وی سومین ابزار رسالت را اخلاق حسنه عنوان کرد و گفت: خدا به پیامبر(ص) تذکر می‌دهد که اگر اخلاق حسنه نداشتی مردم از کنار تو متفرق می‌شدند و این اخلاق پیامبر باعث می‌شد کفاری که به خوشی ها و شیرینی‌های مادی دنیا عادت کرده بودند، امر پیامبر را قبول کنند.

فعال آذر خاطرنشان کرد: تبلیغ یک جهاد است و این جهاد سختی‌های خود را دارد که باید این سختی‌ها را تحمل کرد تا ثمره این جهاد در جامعه نمایان شود.

این مراسم با اهدای لوح تقدیر و جوایز نفیس به ۳ نفر از خانواده های شهدای روحانی، همچنین اجرای تواشیح و صرف شام به پایان رسید.