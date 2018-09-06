طرح ریجستری نتیجه داد/ واردات تلفن همراه ۹۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار تلفن همراه ایران که همواره زیر سایه کالاهای قاچاق روزگار می گذراند پس از اجرای طرح ریجستری با تحول خوبی مواجه شد به گونه ای که جولان گوشی های قاچاق در این بازار تقریبا به صفر نزدیک شد.

در این میان، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در پنج ماه نخست سال جاری، ۲۳۹ میلیون و ۷۹۰ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که این میزان واردات گوشی تلفن همراه ۱.۲۷ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۴ میلیون و ۲۹۵ هزار دلار گوشی تلفن همراه به ایران وارد شده بود که ۰.۵۹ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

بنابراین بررسی آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه به لطف اجرای طرح ریجستری در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۹۲.۹۲ درصد افزایش یافته است.

اما با این حال این بازار به واسطه عدم عرضه مناسب و کافی کالا و نوسانات بازار ارز با مشکل مواجه شده و رکود بی سابقه ای را تجربه می کند که همین مساله موجب شده مزایای اجرای طرح ریجستری چندان خودنمایی نکند.

از این رو انتظار می‌رود متولیان امر با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و تدابیر مناسب، زمینه ورود هرچه سریع تر کالا به بازارهای تلفن همراه را فراهم کرده تا بازار به سمت آرامش حرکت کند.