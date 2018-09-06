اتحادیه عرب: تخریب روستاهای فلسطینی جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «سعید ابوعلی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب و مسئول بخش فلسطین و اراضی اشغالی عربی حکم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برای تخریب روستای فلسطینی الخان الاحمر واقع در شرق قدس اشغالی را محکوم کرد و آن را به مثابه جنایت جنگی دانست.

وی این حکم را نقض کننده قوانین بین المللی و انسانی و به منزله جنایت جنگی دانست و تاکید کرد، چنین تصمیماتی نشان می دهد اشغالگران می خواهند فلسطینی ها را آواره کنند که این خود تجاوز آشکار به حقوق آنها و به معنای نادیده گرفتن اراده و قطعنامه های بین المللی در خصوص فلسطین است که کرانه باختری رود اردن و همچنین قدس شرقی را جزو سرزمین های اشغالی می داند.

این مقام اتحادیه عرب در ادامه گفت: این حکم نشان می دهد دادگاه عالی این رژیم نیز بخشی از مجموعه بزرگ اشغالگری و اجرا کننده سیاست های غیرقانونی آن و در پی پاکسازی نژادی مردم بی دفاع فلسطین است.

ابوعلی در پایان گفت: اشغالگران صهیونیست با این اقدام می خواهند طرح یهودی سازی و اشغال سرزمین های فلسطینی را با کوچاندن اجباری فلسطینی ها تکمیل کنند و به همین دلیل همه نهادهای بین المللی و سازمان ملل باید دست به اقدام فوری برای متوقف کردن چنین طرح های خطرناکی بزنند و قطعنامه های بین المللی مربوط به فلسطین را به اجرا درآوردند و عاملان چنین جنایت هایی را به دادگاه های بین المللی بکشانند.

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی چهارشنبه به تخلیه و ویران کردن روستای الخان الحمر واقع در شرق قدس اشغالی حکم داد.

بر اساس این حکم، ساکنان این روستا باید طی هفت روز آینده از آن خارج شوند. این روستا دو هزار و ۷۶۴ نفر جمعیت دارد.