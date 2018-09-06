پانزدهمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام را منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پانزدهمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام مقالات ذیل منتشر شده است:

ره‌آوردهای اخلاقی گفتمان انقلاب اسلامی: فرصت‌ها و چالش‌های فراسو/ ارسلان قربانی شیخ نشین

انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر نظام بین الملل/ محمدباقر خرمشاد

نسبت استکبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا/ سید جلال دهقانی فیروزآبادی و مهدی روحی

عملگرایی راهبردی در اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)/ ابراهیم متقی

انقلاب اسلامی و تحولات نظام بین‌الملل: از نظریه تا عمل/ غلامرضا کریمی

انقلاب اسلامی و هویت پایداری/ مهراب صادق نیا

این فصلنامه با اهدافی چون آسیب‌شناسی اندیشه اسلام سیاسی، فرا تحلیل مطالعات اندیشه سیاسی امام خمینی و انقلاب اسلامی و نیز آینده‌پژوهی اندیشه اسلام سیاسی در جهان معاصر به مدیرمسئولی منصور انصاری، سردبیری یحیی فوزی و نیز با مدیریت محمد محمودی‌کیا، از سوی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی چاپ و منتشر می‌شود.