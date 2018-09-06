صادرات ۹۳ میلیون دلاری محصولات شرکت های تعاونی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: میزان صادرات شرکت های ‏تعاونی استان طی سال گذشته ۲۹ میلیون دلار و در پنج ماهه نخست امسال ۶ میلیون دلار بوده است.‏

وی گفت: در سال جاری شرکت تعاونی مکمل خوراک دام و طیور سوادکوه و شرکت ‏تعاونی نگار خودرو شمال به عنوان تعاونی برتر ملی و شرکت تعاونی مبتکران آریا پارس به عنوان تعاونی برتر نمایشگاهی ‏ملی انتخاب شدند.‏

وی تعداد کل تعاونی ها در استان مازندران را ۱۳ هزار و۵۰۰ مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۷ هزار و ۲۳۷ تعاونی فعال ‏است.‏

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: از سال ۹۲ تا کنون یک هزار و ۱۹۳ تعاونی با ۱۳ هزار و ۵۰۵ ‏عضو و سرمایه بیش از ۵۳ میلیارد تومان، ۱۲ هزار و ۱۵۳ فرصت شغلی ایجاد شده است.‏

اصغری از ثبت ۸۳ مورد تعاونی زنان با عضویت ۶۰۰ نفر و تشکیل و فعال سازی بیش از ۴۹ تعاونی توسعه روستایی در قالب ‏طرح روستا تعاون در این مدت خبر داد و افزود: سه شرکت تعاونی توسعه عمران (رامسر، عباس آباد، آمل) با عضویت بیش از ‌‏دو هزار نفر و همچنین هشت تعاونی در شرف تأسیس در استان است.‏

وی ادامه داد: اجرای طرح روستا تعاون در استان به منظور استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای اجرایی بخش ‏تعاون در سطح ‏روستاها ، توسعه و توانمندسازی تعاونی های روستایی ، رونق اقتصادی، مشارکت سازمان یافته و کار آفرینی ‏اقتصادی ‏روستاییان در قالب مشارکت گروهی اجرا شده است.‏

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تأسیس ۵ شرکت تعاونی فراگیر برای عضویت سه دهک پایین درآمدی ‏و آسیب پذیر باهدف فقر زدایی، تصریح کرد: کمک به اجرای پروژه های مسکن توسط تعاونی های مسکن مهر و تحویل بیش از ‌‏چهار هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی، ساخت برنامه های مستند با مشارکت صدا و سیمای مازندران با هدف ترویج فرهنگ تعاون، شناسایی و ‏معرفی تعاونی های برتر استان مازندران در قالب جشنواره های تعاونی های برتر به صورت سالانه و توانمند کردن تعاونی ‏های استان از جمله برنامه های مدیریت تعاون اداره کل تعاون به شمار می رود.