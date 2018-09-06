عزم سپاه و بسیج یزد برای کمک به دولت جزم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری صبح امروز در مراسم آغاز رزمایش اقتدار سپاهیان محمد رسول‌الله ۲ در استان یزد اظهار داشت: مجموعه سپاه و بسیج در همه حال آماده است و در شرایط امروز نیز آمادگی لازم توسط این نهاد برای کمک به دولت در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد.

وی بیان کرد: سپاه و بسیج همواره بر حمایت از بخش‌های مختلف نظام تاکید داشته و اکنون نیز در این شرایط همچنان به حمایت از این بخش‌ها از جمله دولت تاکید دارد زیرا معتقدیم در این شرایط، کمک به دولت به معنای کمک به نظام و مردم است.

جمیری عنوان کرد: در این شرایط حتی نقد دولت و گوشزد کردن اشتباهاتی که مرتکب می شود نیز به نوعی کمک به دولت است.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد افزود: سپاه و بسیج همچنین در شرایطی که احتکار و گران‌فروشی در بازار شدت گرفته، برای شناسایی محتکران تلاش‌های بسیاری انجام داده و در همین راستا نیز در چند مرحله، انبارهای احتکار کالا را شناسایی و با آنها برخورد کرده ایم.

وی به بیان اقدامات متعدد سپاه در کمک به دولت پرداخت و یادآور شد: بسیج از مدت‌ها پیش در حوزه بهداشت و درمان، کمک به مردم زلزله زده در مناطق مختلف کشور و بسیاری مقوله‌های دیگر ورود کرده و تلاش داشته تا حد امکان دولت را در اجرای طرح‌ها و خدمات رسانی به مردم یاری دهد.

جمیری خاطرنشان کرد: عزم ما برای کمک به دولت و کشور جزم است و حتی رزمایش محمد رسول‌الله (ص) ۲ که از امروز در استان یزد آغاز شده، در عرصه خدمت‌رسانی به مردم نیز فعالیت خواهد کرد.