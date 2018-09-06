۷۰ پایگاه جشن عاطفه ها در مازندران برپا شد

رضا نوروزی مدیرکل کمیته امداد مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر نوع دوستی و سنت حسنه اسلامی انفاق از برپایی ۷۰ پایگاه جشن عاطفه ها در میادین اصلی شهرها خبر داد و گفت: جشن عاطفه ها فردا در میعادگاه های نماز جمعه نیز برگزار می شود.

وی توزیع ۴۰۰ هزار پاکت بین دانش آموزان را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: زنگ مهر عاطفه ها نیز ۱۱ مهرماه در مدارس استان نواخته می شود.

وی با اشاره به وجود بیش از هشت هزار دانش آموز نیازمند تحت پوشش گفت: مردم استان می توانند کمک های غیر نقدی خود را نیز به ادارات کمیته امداد شهرستانها اهدا کنند تا این کمک ها در سریعترین زمان ممکن و قبل از بازگشایی مدارس به دست دانش آموزان نیازمند برسد.