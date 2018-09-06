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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

۷۰ پایگاه جشن عاطفه ها در مازندران برپا شد

۷۰ پایگاه جشن عاطفه ها در مازندران برپا شد

ساری - ۷۰ پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در قالب جشن عاطفه ها در شهرهای مازندران برپا شد.

رضا نوروزی مدیرکل کمیته امداد مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر نوع دوستی و سنت حسنه اسلامی انفاق از برپایی ۷۰ پایگاه جشن عاطفه ها در میادین اصلی شهرها خبر داد و گفت: جشن عاطفه ها فردا در میعادگاه های نماز جمعه نیز برگزار می شود.

وی توزیع ۴۰۰ هزار پاکت بین دانش آموزان را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: زنگ مهر عاطفه ها نیز ۱۱ مهرماه در مدارس استان نواخته می شود.

وی با اشاره به وجود بیش از هشت هزار دانش آموز نیازمند تحت پوشش گفت: مردم استان می توانند کمک های غیر نقدی خود را نیز به ادارات کمیته امداد شهرستانها اهدا کنند تا این کمک ها در سریعترین زمان ممکن و قبل از بازگشایی مدارس به دست دانش آموزان نیازمند برسد.

کد مطلب 4395737

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