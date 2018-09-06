شبستان امام خمینی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه شبستان امام خمینی(ره) که ۲ هزار و ۶۸۰ مترمربع فضا برای حضور و پذیرایی از زائران حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) دارد، با حضور آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید جهان تشیع، آیت الله محمد محمدی ری شهری، تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و جمعی از علما، مسئولین و مردم افتتاح شد.

مطالعات معماری و محاسباتی این طرح از سال ۱۳۹۰ و کار اجرایی از سال ۱۳۹۴ آ‎غاز شده بود.

کف و دیواره‌های این شبستان از سنگ مرمر سبز پوشیده و محراب آن از کاشی معرق اجرا و گنبد آن با طرح معماری کاربندی و یزدی بندی ساده و در عین حال زیبا با قطر ۱۴ متر در وسط شبستان اجرا شده است که از کف تا زیر سقف گنبد ۱۳ متر است.

همچنین تهویه مطبوع شبستان با تغذیه از موتور خانه مرکزی و هواسازهایی با تکنولوژی جدید تأمین شده است.

این شبستان در ۲ موضع هرکدام دو درب ورودی و خروجی با شبستان‌های بالای سر حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه علیهما السلام مرتبط است.