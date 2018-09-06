  1. استانها
  2. تهران
۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

شبستان امام خمینی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) افتتاح شد

شبستان امام خمینی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) افتتاح شد

ری- طرح شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با حضور جمعی از مردم، علما و مسئولان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه شبستان امام خمینی(ره) که ۲ هزار و ۶۸۰ مترمربع فضا برای حضور و پذیرایی از زائران حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) دارد، با حضور آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید جهان تشیع، آیت الله محمد محمدی ری شهری، تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و جمعی از علما، مسئولین و مردم افتتاح شد.

مطالعات معماری و محاسباتی این طرح از سال ۱۳۹۰ و کار اجرایی از سال ۱۳۹۴ آ‎غاز شده بود.

کف و دیواره‌های این شبستان از سنگ مرمر سبز پوشیده و محراب آن از کاشی معرق اجرا و گنبد آن با طرح معماری کاربندی و یزدی بندی ساده و در عین حال زیبا با قطر ۱۴ متر در وسط شبستان اجرا شده است که از کف تا زیر سقف گنبد ۱۳ متر است.

همچنین تهویه مطبوع شبستان با تغذیه از موتور خانه مرکزی و هواسازهایی با تکنولوژی جدید تأمین شده است.

این شبستان در ۲ موضع هرکدام دو درب ورودی و خروجی با شبستان‌های بالای سر حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه علیهما السلام مرتبط است.

کد مطلب 4395746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها