به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی، مسئول هیئت نابینایان و کم بینایان استان یزد در مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها اظهار داشت: دومین دوره از لیگ برتر گلبال نابینایان و کم بینایان استان یزد پس از چند سال وقفه در یزد آغاز شد.

وی عنوان کرد: با برگزاری این لیگ، ورزشکاران نابینا و کم بینای استان یزد با یکدیگر به رقایت خواهند پرداخت.

دشتی بیان کرد: با توجه به مشکلات مالی، سالها توانایی حضور در مسابقات کشوری را نداشتیم که با برنامه ریزی های انجام شد، این لیگ به صورت استانی آغاز شده است.

مسئول هیئت نابینایان و کم‌ بینایان استان یزد خاطرنشان کرد: این مسابقات برای اولین بار در استان یزد با حضور اسپانسرها و حمایت آنها برگزار می‌شود که در سطح کشور نیز این حمایت‌ها به خوبی نمایان است.

وی یادآور شد: این اسپانسرها شامل جامعه نابینایان استان یزد، لونی، صنایع فلزی مدرس و باشگاه فرهنگی ورزشی مهربد بود که نامگذاری تیم ها نیز بر همین اساس انجام شد.

به گزارش مهر، نخستین مسابقه لیگ برتر نابینایان و کم بینایان استان یزد بین جامعه نابینایان و مهربد ۸ بر ۸ مساوی به پایان رسید.