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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

معاون کمیته امداد کرمانشاه عنوان کرد

پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان کمک هزینه ازدواج به جوانان مددجوکرمانشاهی

پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان کمک هزینه ازدواج به جوانان مددجوکرمانشاهی

کرمانشاه_معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کرمانشاه از پرداخت۶۰۰ میلیون تومان کمک هزینه ازدواج به ۱۷۲ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمانشاه، کیومرث رحمتی پوراظهار داشت: این ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان هدیه ازدواج و کمک هزینه خرید جهیزیه به دختران تحت حمایت، بانوان تحت پوشش کمیته که سرپرست خانوار هستند و قصد ازدواج مجدد دارند، فرزندان ذکور مددجو و دختران و پسران نیازمند غیر مددجو پرداخت شده است.

وی افزود: کمک هزینه ازدواج پرداختی به جوانان مددجو حداقل دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کمک هزینه ازدواج شامل هزینه خرید جهیزیه و هدیه ازدواج از منابع امدادی و کمک خیران نیکوکار تامین شده است.

وی این کمک‌ها را گامی ضروری به منظور تسهیل شرایط ازدواج برای اقشار نیازمند جامعه دانست و گفت: مشارکت خیران در این زمینه سبب بهره مندی بیشتر جوانان از این کمک‌ها خواهد شد.

کد مطلب 4395754

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