نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چند روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است و جو نسبتاً پایداری را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: روند افزایشی دمای هوا را امروز و فردا خواهیم داشت و در روز شنبه (۱۷ شهریور) دما اندکی کاهش می یابد.

داداشی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته کلاله و اینچه برون با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد سردترین و گنبدکاووس با ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان بیان کرد: امروز آسمان گرگان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش نسبی دما و وزش باد خواهد بود و پیش بینی می شود دما به ۳۶ درجه سانتیگراد برسد.