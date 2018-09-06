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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۷

مدیر کل هواشناسی گلستان:

دمای هوای گلستان افزایش می‌یابد

دمای هوای گلستان افزایش می‌یابد

گرگان- مدیر کل هواشناسی استان گلستان از افزایش دمای هوای استان در ۴۸ ساعت آینده خبر داد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چند روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است و جو نسبتاً پایداری را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: روند افزایشی دمای هوا را امروز و فردا خواهیم داشت و در روز شنبه (۱۷ شهریور) دما اندکی کاهش می یابد.

داداشی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته کلاله و اینچه برون با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد سردترین و گنبدکاووس با ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان بیان کرد: امروز آسمان گرگان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش نسبی دما و وزش باد خواهد بود و پیش بینی می شود دما به ۳۶ درجه سانتیگراد برسد.

کد مطلب 4395755

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