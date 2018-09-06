داعش مسئولیت حملات روز گذشته کابل را به عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه ای مسئولیت دو حمله انتحاری روز گذشته در غرب کابل را به عهده گرفت.

لازم به ذکر است که حوالی ساعت ۵:۵۸ دققیه عصر چهارشنبه (۱۴ شهریور)، یک فرد انتحاری مواد انفجاری همرا خود را در نزدیکی یک ورزشگاه واقع در غرب شهر کابل منفجر کرد.

پس از حمله اول، حمله دوم زمانی صورت گرفت که مردم و خبرنگاران در محل رویداد تجمع کرده بودند و در حال انتقال اجساد و زخمی ها به بیمارستان ها بودند.

در این حملات تاکنون ۲۰ تن از جمله دو خبرنگار کشته و دست کم ۷۰ تن دیگر نیز زخمی شده اند.

