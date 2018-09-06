جزییات برنامه های هفته دفاع مقدس/کرمان میزبان ۲ شهید گمنام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ابوالحسنی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: این جلسه دومین جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس است که برگزارمی شود.

وی افزود: رژه نیروهای مسلح، غبار روبی گلزار شهدا، ویژه برنامه زنده تلویزیونی با موضوع دفاع مقدس، باسازی عملیات والفجر ۲، رونمایی از ۳۰ عنوان کتاب، رونمایی از آلبوم عکس دفاع مقدس، رونمایی از مستند «به اتفاق» پیرامون اشرف نمازیان از زنان فعال پشتیبانی جنگ، بازخوانی عملیات ثامن الائمه، شب خاطره، رونمایی از سه قطعه موسیقی با موضوع دفاع مقدس، جشنواره شعر دفاع مقدس، نمایشگاه عکس دفاع مقدس، نقد یکی از فیلم های دفاع مقدس و...از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس در استان کرمان است.

ابوالحسنی بیان کرد: در تاریخ ۱۹ شهریورماه مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور ساعت ۹ صبح در کرمان در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر برگزار می شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان گفت: در تاریخ ۲۶ شهریور ماه که مصادف با هفتم محرم است مراسم تشیع و تدفین دو شهید گمنام بهرمان و سپاه ثارالله استان کرمان برگزار خواهد شد.