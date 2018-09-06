مردود شدن ۳۰ تا ۴۰ درصد خودورها در تست معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث کلانتری درحاشیه بازدید سرزده از مراکز معاینه فنی خودروها در جنوب تهران گفت: در این بازدید سرزده نحوه سنجش گازهای خروجی اگزوز خودروهای سبک و سنگین، کالیبراسیون دستگاه‌های این مراکز و صحت عملکرد دستگاه تست آلایندگی مورد پایش قرار گرفت و نحوه گزارش‌دهی این مراکز بررسی شد.

کلانتری با اشاره به اینکه برای بررسی دقیق عملکرد این مراکز، تست خودروها در حضور نمایندگان و کارشناسان محیط زیست انجام شد، تصریح کرد: حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در تهران وجود دارد که مشمول گرفتن معاینه فنی هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه از مجموع خودروهایی که به مراکز معاینه فنی مراجعه می‌کنند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در تست‌های مربوطه مردود می‌شوند، گفت: عمده این مردودی‌ها در ارتباط با گازهای آلاینده مرتبط با سیستم احتراق سوخت در این خودروها است که تاثیر بسزایی در آلودگی هوا به‌ویژه در کلانشهرها دارد.

کلانتری تصریح کرد: موضوع صحت و سلامت خودروها موضوعی است که در قبال آن دستگاه‌های متولی، مردم و رانندگان، خودروسازان و کلیه عوامل حوزه حمل و نقل مسئول بوده و هر یک با توجه به نقش خود دارای تکالیف قانونی هستند.

وی با اشاره به اهمیت تعویض به موقع کاتالیست در خودروهای سبک و فیلتر دوده در خودروهای سنگین تاکید کرد: انتطار ما این است که سازمان تاکسیرانی، اتوبوسرانی و مجموعه شهرداری تهران همکاری و نظارت دقیقی درباره کاتالیست خودروهای عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری و اتوبوس‌ها داشته باشند و در این‌باره بر اساس تکالیف قانونی عمل کنند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران در ادامه گفت: قطعا در نیمه دوم سال و همزمان با بازگشایی مدارس و افزایش ترافیک و آلودگی هوای تهران، نظارت محیط زیست بر مراکز معاینه فنی و بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول و متولی در حوزه حمل و نقل شهری بیشتر و دقیق‌تر خواهد بود.

کلانتری با بیان اینکه همه خودروهایی که در اختیار ارگان‌های دولتی هستند یا به عبارتی پلاک دولتی در اختیار دارند، باید در موقع مقرر برگه معاینه فنی از مراکز معاینه فنی دریافت کنند، اظهار کرد: از پلیس راهنمایی و رانندگی درخواست می‌کنیم تا کنترل برگه‌های معاینه فنی را شدت بخشد و حتما با متخلفان بر اساس قانون برخورد کنند.

وی در پایان گفت: هر چند اتصال مراکز معاینه فنی خودروها به سامانه سیمفا امکان سوء استفاده و تخلف در این مراکز را کاهش داده است، اما محیط زیست درصورت مشاهده و یا گزارش هرگونه تخلف از سوی این مراکز به شدت برخورد قانونی خواهد کرد؛ چرا که درباره سلامت شهروندان هیچ گونه خطایی قابل بخشش نیست.

بر اساس گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست استان تهران، طی این بازدید عملکرد ۲ مرکز معاینه فنی در جنوب تهران و در حوزه شهرستان ری از نزدیک مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. همچنین در ادامه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران از اقدامات درحال اجرا در راستای کاهش بوی اطراف فرودگاه امام و نیز چشمه علی شهرستان ری بازدید کرد.