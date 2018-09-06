تیم فوتسال شهرداری قزوین در لیگ یک به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول رقابت های لیگ یک فوتسال باشگاه های کشور، تیم فوتسال شهرداری قزوین عصر امروز در خانه به میدان می رود.

نماینده استان در بازی اول خود از ساعت ۱۷ در خانه پذیرای ایرالکو اراک است.

این بازی در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

تیم قزوین قهرمان رقابت های دسته دو والیبال امیدهای کشور شد

تیم والیبال قزوین نیز در دیدار فینال موفق شد در تقابلی نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ کرمانشاه را شکست دهد تا به عنوان قهرمانی دست پیدا کند.

دو تیم قزوین و کرمانشاه به عنوان تیم های اول و دوم سال آینده در دسته اول مسابقات حضور خواهند داشت.

در پایان این رقابت ها امیر حسین مددی عنوان بهترین سرویس زننده، محمدحسین چرخلویی بهترین دریافت کننده و آرمان رحمانی بهترین مدافع را از آن خود کردند.

این رقابت ها در لرستان برگزار شد.

سنگنورد قزوینی اولین مدال قهرمانی کشور در ماده بولدرینگ را از آن خود کرد

علیرضا پیله فروش ها در ادامه مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور در رده سنی جوانان در ماده بولدرینگ علیرضا پیله فروش ها در فینال موفق شد در سکوی دوم بایستد و به مقام نایب قهرمانی نائل شود.

این مدال اولین مدال تاریخ سنگنوردی استان در ماده بولدرینگ محسوب می شود.

پیله فروش ها روز گذشته در ماده سرطناب جوانان قهرمان شده بود.

این رقابت ها در مازندران برگزار شد.