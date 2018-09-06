رشد ۳۰ درصدی سطح زیر کشت باریجه در فیروزکوه

علی کیان در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد ۳۰ درصدی سطح برداشت گیاه « باریجه» در فیروزکوه خبر داد و افزود: سطح زیر کشت این محصول، هم اکنون به یک هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده است و در طول سه ماه برداشت این گیاه برای بیش از ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۵۰ نفر به طور غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

وی گفت: پیش بینی می شود امسال از محل صادرات صمغ این گیاه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال ارز وارد کشور شود و مناطقی که امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد، تا ۲ سال آینده قرق می شود و بوته هایی که زیر سال عمر دارند بهره برداران حق تیغ زدن آنها را ندارند.

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران گفت: مل بدون مجوز این گیاه قاچاق محسوب می شود و قبل از حمل ؛ بهره برداران باید مجوز حمل را از اداره متبوعه دریافت کنند.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۱۸ تن باریجه از مراتع استان تهران جمع آوری و به کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه صادر شد و در سال جاری نیز برداشت باریجه تا اواسط مهرماه در فیروزکوه ادامه خواهد داشت.

کیان اضافه کرد: در سال جاری پیش بینی می شود، که تنها در فیروزکوه برداشت ۱۲ تن باریجه از مراتع کوهستانی این شهرستان را شاهد باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: باریجه از مهم ترین گیاهان داروئی و صنعتی کشور و جزو منابع ارزشمند طبیعی محسوب می شود، صمغ حاصل از این گیاه جزو فرآورده های فرعی مرتعی است، که این اقدام گام مهمی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رونق بخشیدن به تولیدات داخلی در بخش منابع طبیعی به شمار می آید.