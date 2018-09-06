مراسم تشییع پیکر سیدرضا مقیمی اصل مرد صنعت آذربایجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج شنبه مراسم اقامه نماز و تشییع زنده یاد سید رضا مقیمی اصل، بزرگمرد صنعت ایران، با حضور استاندار آذربایجان شرقی، نماینده ولی فقیه در استان و معاون سیاسی وزیر کشور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در تبریز برگزار شد.

این مراسم باشکوه که با حضور خیل عظیمی از مردم و مسئولان همراه بود در وادی رحمت تبریز برگزار شد.

لازم به ذکر است که مراسم شام غریبان مقیمی اصل نیز از ساعت ۱۵ تا ۱۷ امروز در مسجد جوادالائمه واقع در کوی ولیعصر برگزار خواهد شد.

خلاقیت مقیمی اصل در طراحی و ابداع ماشین آلات کارخانه های خود زبانزد بود که روز سه شنبه این هفته نیز در حین تست یکی از ابداعات خود به موجب عمل نکردن جک هیدرولیک و ترکیدگی آن دچار سانحه شده و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.