فضای ناامن برای تجار ایجاد نشود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به اینکه هدف از تشکیل ستاد این است که موانع فعالیت بخش خصوصی بیان و بررسی شود و مسائل واحدهای تولیدی به صورت موردی پیگیری شود، اظهار داشت: نکته مهم این است که فعالان اقتصادی باید به موقع بیایند اطلاعات کافی را در مورد مشکل خود در اختیار ما بگذارند.

وی با بیان اینکه اگر مشکل واحد تولیدی مربوط به شهرستان است با دادستان شهرستان مسئله را بررسی کنیم و اگر استانی است در سطح استان پیگیر موضوع خواهیم بود، تصریح کرد: با رعایت قانون مشکلات واحدهای اقتصادی را پیگیری می کنیم.

فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی را باید فراهم کنیم

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه اولویت های دنیا و کشورهایی که اقتصاد سالم دارند این است که بخش خصوصی را حمایت کنند و نگذارند آسیبی به آن وارد شود، افزود: ما دچار وضعیت فوق العاده ای هستیم اما این دلیل نمی شود ناامنی برای فعالیت های بخش خصوصی ایجاد کنیم.

بدری با اشاره به اینکه فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی را باید فراهم کنیم، گفت: اقتصاد سالم، رفاه و اشتغال در گرو این است که از فعالیت های بخش خصوصی حمایت کنیم، حتی اگر دولت هم متضرر شود.

در اجرای قانون باید حواسمان باشد که فضای ناامن برای تجار ایجاد نکنیم

وی خاطرنشان کرد: البته دولت در عمل متضرر نمی شود، وقتی بخش خصوصی ایجاد اشتغال کند و کارگران درآمد داشته باشند، از یک طرف اقتصاد را پشتیبانی کرده اید و از طرف دیگر با دریافت مالیات و بیمه می توانید این نهادها را نیز اداره کنید و کشور را رونق بیشتری بدهید.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه بخش خصوصی باید نیازمندی مردم را تامین کند و جلوی گرانی گرفته شود، تصریح کرد: البته در اجرای قانون باید حواسمان باشد که فضای ناامن برای تجار ایجاد نکنیم، در درازمدت از اقدامتی مثل کشف انبار احتکار نتیجه گرفته نمی شود.

تصدی دولت بر توزیع کالا مرحله اول فساد است

بدری با تاکید بر اینکه دولت نباید متصدی توزیع کالا باشد، این مرحله اول فساد است، بعد جو التهابی ایجاد کنیم که مردم بیایند کالایی که نیاز ندارند را بخرند، افزود: وقتی انحصار شد اینگونه می شود، الان هم کارهایی که در خصوص احتکار شده نتیجه بخش نبوده است، در یک انبار ۳۰۰ حلقه لاستیک کشف کرده اید این تنها مصرف یک روز شهر است.

وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی باید برنامه ریزی کند که فضای امن برای رونق کارهای اقتصادی و تجاری و صنعتی ایجاد شود، ادامه داد: قبول دارم جلوی سوء استفاده باید گرفته شود، قبول دارم که جلوی سود خواهی و زیاده خواهی و اجحاف در حق مردم باید گرفته شود اما فضا نباید به گونه ای پیش رود که تاجر احساس ناامنی کند.

اشکال در نحوه تهیه آمار فضای کسب و کار استان ها

رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آمار پیرامون فضای کسب و کار در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: چطور می شود در یک فصل لرستان از رتبه ۱۲ به رتبه های ۲۸ و ۲۹ بیاید، اشکالاتی در نحوه آمارگیری و تحلیل داده ها در این حوزه رخ داده است.

بدری به توزیع نامناسب پرسش نامه ها در بین واحدهای تولیدی استان ها مختلف اشاره کرد و یادآور شد: در توزیع پرسشنامه ها باید دقت شود، تعداد پرسش نامه، سوالات و ... باید در همه استان ها یکسان باشد.

وی ادامه داد: سرمایه گذاران با این آمارها و عددها اگر احساس کنند فضای کسب و کار مناسب نیست، به لرستان نمی آیند و استقبال نمی کنند.

به روسای دادگستری گفته ایم اجازه ندهید بانک ها فشارهای غیرمتعارف به واحدهای تولیدی بیاورند

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه خودمان در استان باید کارهای مربوط به بخش خصوصی و حمایت از آن ها را تدبیر کنیم، افزود: به روسای دادگستری گفته ایم اجازه ندهید بانک ها فشارهای غیرمتعارف به واحدهای تولیدی بیاورند و فرد را جلب کنند و زندان ببرند.

بدری با اشاره به اینکه مجددا ابلاغ می کنیم که در این شرایط فشار بانک ها کمتر شود و بتوانیم فضای امنی برای ادامه کار واحدهای تولیدی ایجاد کنیم، اظهار داشت: اجرای احکام واحدهای تولیدی زیر نظر مستقیم روسای دادگستری و دادستان ها باید باشد.

وی به موضوع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: اعتقادم این است که سرمایه درگردش را بانک ها به جایی می دهند که برنامه ای برای افزایش ظرفیت، توسعه و یا ایجاد خط تولید جدید داشته باشد، سرمایه در گردش به این معنا نیست که حقوق کارگر را نداده اید و تسهیلات بگیرید برای پرداخت حقوق آن ها، این باعث ضرر بیشتر واحدها می شود.

مصوبات ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی لازم الاجرا است

رئیس کل دادگستری لرستان خطاب به فعالان اقتصادی یادآور شد: تولید را باید رونق بدهید، بازار خرید را بیشتر کنید، الان بهترین فرصت برای تولید کننده است که بازارهای کشورهای دیگر را استفاده کنند و محصول ارائه دهند.

بدری با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید مشاوره حقوقی به فعالان اقتصادی بدهد و فعالان این بخش در مورد مسائل مربوط به قراردادها، تملک هاو ... بیایند و مشاوره بگیرند، تصریح کرد: قضات بازنشسته و وکلای باتجربه را استفاده کنید و در هفته یک تا دو روز زمان بگذارند در اتاق بازرگانی به واحدهای تولیدی در مورد مسائل حقوقی مشاوره بدهند.

وی با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی استان باید حتما اجرا شود، قانون است و همه دستگاه ها مکلف شده اند همکاری کنند، افزود: دادستان خرم آباد هم پیگیر اجرای مصوبات ستاد است.

رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: در مورد توقیف اموال، مطالبات اموال، محل اجرای طرح و ... ابلاغ زده ایم و گفته ایم نظارت کنند و بررسی ویژه شود.