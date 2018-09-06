انهدام باند خانوادگی قاچاق مواد مخدر در همدان

سرهنگ فرامرز به گذر در گفتگو با خبرنگار مهر از انهدام باند خانوادگی قاچاق مواد مخدر و کشف ۳۵ کیلو گرم تریاک با لفافه در همدان و دستگیری ۴ قاچاقچی خبر داد.

جانشین انتظامی استان همدان گفت: در پی اشراف اطلاعاتی چند ماهه بر روی یک باند خانوادگی تهیه و توزیع مواد مخدر مشخص شد این باند قصد انتقال مواد مخدر از استان های مرکزی کشور به استان های غربی را دارد.

وی افزود: با یک اقدام هوشمندانه و دقیق کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان، قاچاقچیان در ورودی شهر همدان شناسایی و دستگیر شدند که در بازرسی از خودرو سواری آن ها ۳۵ کیلو گرم تریاک با لفافه کشف و ۴ نفر نیز دستگیر شدند.

سرهنگ به گذر گفت: اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر با روحیه جهادی و پرسنل انتظامی باعث شده که قاچاقچیان مواد مخدر نتوانند به راحتی به اهداف شوم و پلید خود برسند.