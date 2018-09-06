به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درافشانی در این باره اظهار کرد:اجرای برنامه‌های مفرح فرهنگی از برنامه‌های ثابت هرسال برای معرفی این کهن شهر در روز قزوین است که امسال با تدابیر اندیشیده شده علاوه بر شهر قزوین برنامه های متنوعی در شهرک های اقماری و مناطق منفصل شهری با هدف ایجاد توازن در ارتقاء شور و نشاط بین تمام مردم قزوین اجرا شد.

این مسئول اضافه کرد:تلاش مجمومه مدیریت شهری علاوه بر برگزاری برنامه های فاخر فرهنگی در این هفته تزریق امید، شادی و سرزندگی در مناطق مختلف شهر قزوین بود که درصد زیادی از اهداف شهرداری و شورای شهر قزوین در این هفته محقق شد.

درافشانی «ایجاد نشاط اجتماعی با انجام برنامه های مختلف بالاخص در نواحی منفصل و محلات کمتر برخوردار»، «شناساندن ابعاد مختلف فرهنگی و هنری قزوین به شهروندان و گردشگران بعنوان مقصدی در دسترس و نزدیک»، «معرفی مزیتهای مطلق قزوین در حوزه فرهنگی، هنری و مذهبی به مردم (ابنیه- مفاخر، هنر خوشنویسی و ..)»، «حساس سازی مدیران و شهروندان نسبت به سرمایه های شهری» و «تلاش در جهت افزایش حس تعلق خاطر شهروندان به شهر و مشارکت در اداره بهتر شهر قزوین» را از اهداف برگزاری برنامه های هفته فرهنگی قزوین برشمرد.

بزرگداشت آیت الله تاکندی

رئیس ستاد نکوداشت هفته فرهنگی قزوین به تشریح برنامه های هفته فرهنگی قزوین پرداخت و گفت: از برنامه های فرهنگی فاخری که برای این هفته از سوی مجموعه مدیریت شهری قزوین برگزار شد، همایش آیت روح فزا بود که که در راستای پاسداشت مقام آیت الله علی محمدی تاکندی؛ عالم بزرگوار، مبارز انقلابی، استاد حوزه علمیه قم و نماینده ادواری استان در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

همایش تجلیل از ۳۷ تن از پیشکسوتان فرهنگ و هنر قزوین

درافشانی تجلیل از ۳۷ تن از پیشکسوتان فرهنگ و هنر قزوین را از دیگر برنامه های فاخر هفته فرهنگی قزوین برشمرد و افزود:تقدیر از پیشکسوتان فرهنگ و هنر در واقع از بزرگداشت مقام فرهنگ است که نقش بسزایی در اعتلای فرهنگ شهر قزوین دارد.

وی با بیان اینکه جای تجلیل از نام آوران فرهنگ و هنر در تقویم فرهنگی قزوین خالی بود، اظهار کرد:در این همایش با اهدا تندیس و هدایای ویژه از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر قزوین تقدیر به عمل آمد

هفته فرهنگی قزوین با طعم شیرین طنز فارسی

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در ادامه بیان کرد:جشنواره ملی طنز ادبی فارسی از دیگر برنامه های فاخر فرهنگی در این هفته بود که با اجرای رضا رفیع طنزپرداز کشورمان و با حضور اسماعیل امینی، ناصر فیض، صابر قدیمی، نادر ختایی و شروین سلیمانی از طنزپردازان مطرح کشور برگزار شد.

درافشانی افزود:جشنواره ملی طنز فارسی در قزوین مقدمه ای برای برگزاری جشنواره سالانه طنز فارسی و جایزه عبید زاکانی به مرکزیت قزوین می باشد که امیدواریم به گرد هم آوردن استعدادهای پراکنده طنز در سراسر کشور کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: منشور جشنواره طنز فارسی ایران به عنوان مقدمه برگزاری همایش های سالانه طنر فارسی با مرکزیت قزوین توسط مسئولان و شعرای حاضر در این جشنواره امضاء شد.

«شب های فیروزه ای» میزبان سرای تاریخی سعدالسلطنه قزوین

درافشانی اضافه کرد: مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدالسلطنه، هفته فرهنگی قزوین میزبان برنامه «شب های فیروزه ای» بود، این برنامه از سوم تا نهم شهریور به طور مستقیم هر شب از این مجموعه بر روی آنتن شبکه پنجم سیما و شبکه استانی رفت.

هفته فرهنگی قزوین با طعم لذیذ غذاهای سنتی قزوین

وی بیان کرد: جشنواره غذاهای سنتی غذا با حضور ۶۰ شرکت کننده از استان های زنجان، گیلان، اردبیل و همچنین الموت و قزوین در دو بخش بانوان خانه پز و رستوران ها در هفته فرهنگی قزوین برگزار شد.

اجرای نخستین سمپوزیوم سردیس شهدا و مفاخر

نخستین سمپوزیوم سردیس شهدا و مفاخر قزوین با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در در سرای سعدالسلطنه برگزار شد،۱۵ مجسمه ساز برجسته کشور که دو تن از آن ها قزوینی بودند در این سمپوزیوم حضور داشتند و سردیس ۱۵ تن از مفاخر و شهدای استان قزوین را به مدت یک هفته ساختند.

برپایی اولین نمایشگاه فرهنگ ملل

این مسئول خاطرنشان کرد:همزمان با هفته فرهنگی قزوین نمایشگاه فرهنگ ملل با حضور کشورهایی از برزیل، مکزیک، ساحل عاج، نیجریه، کنیا، تاجیکستان، کره جنوبی، ژاپن، قرقیزقستان، آذربایجان و ترکیه در سرای سعدالسلطنه قزوین برپا شد

وی اظهار کرد:معرفی فرهنگ‌ها، آداب و رسوم اقوام مختلف جهان، تبادل فرهنگی میان کشور های شرکت کننده و شناساندن تمدن، فرهنگ و سنن فاخر قزوین به بازدیدکنندگان و کشور های شرکت کننده از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.

برگزاری تور گردشگری ویژه اصحاب رسانه‌های سراسری داخلی و خارجی

درافشانی بیان کرد:تور گردشگری ویژه اصحاب رسانه‌های سراسری داخلی و خارجی از دیگر برنامه های هفته فرهنگی قزوین بود که با حضور نمایندگانی از رسانه‌های خبری ایران، همشهری، شهروند، شرق، قانون، اعتماد، سازندگی، خبر آنلاین، ایسنا، مهر پارسه، اختر، برنا، چمدان، آفتاب یزد، تعادل، اسکان‌نیوز، in۲ iran، المنار، الفرات، العالم، Sipa press فرانسه، خبرگزاری Tima انگلستان و شبکه المسیره برگزار شد.

وی اضافه کرد:در این تور گردشگری اصحاب رسانه‌های سراسری داخلی و خارجی از نمایشگاه فرهنگ ملل و سمپوزیوم مجسمه‌سازی، کاخ موزه چهلستون، حسینیه امینی‌ها، سردر عالی‌قاپو و موزه مردم‌شناسی حمام قجر بازدید کردند و انعکاس تصویری و خبری خبرنگاران رسانه های سراسری داخلی و خارجی از کهن شهر قزوین صورت گرفت.

آئین رونمایی از ثبت جهانی مکتب میرعماد قزوین

رئیس ستاد نکوداشت هفته فرهنگی قزوین گفت:بزرگداشت میر عماد الحسنی و آیین رونمایی از لوح ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد شهر قزوین در هفته فرهنگی قزوین برگزار شد

درافشانی افزود:امیدوارم با ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد و به همت مردم و هنرمندان شهر قزوین، خوشنویسی قزوین به جایگاه واقعی خود دست یابد.

همایش ملی ورزش های پهلوانی و زورخانه ای /جشنواره هنرهای رزمی

این مسئول خاطرنشان کرد:همایش ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای با حضور بیش از ۶۰ شرکت‌کننده از استان‌های البرز، تهران، گیلان و قزوین در هفته فرهنگی قزوین برگزار شد، ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای یکی از ورزش‌های سنتی است که علاوه بر ارتقای سطح سلامت جسمی موجب ایجاد نشاط و شادابی می شود.

درافشانی افزود: همایش بزرگ «ورزش صبحگاهی» در زمین ورزشی شقایق با حضور بیش از هزاران نفر از شهروندان قزوینی، برگزاری «مسابقات فوتبال محلات» با شرکت ۱۰۰ تیم، «جشنواره هنرهای زرمی» در ناحیه منفصل شهری ناصر آباد، مسابقات «مینی والیبال دختران» در سطح استان قزوین از جمله برنامه های ورزشی بود که به مناسبت هفته فرهنگی قزوین در سطح شهر قزوین و نواحی منفصل شهری برگزار شد.

قزوین در قاب دوربین عکاسان

درافشانی افزود:جشنواره عکس گردشگری قزوین از دیگر برنامه های هفته فرهنگی قزوین بود که ۱۴۸ عکاس از ۱۶ استان آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گلستان، خراسان رضوی، گیلان، مازندران، مرکزی و همدان در این جشنواره شرکت کرده بودند.

درافشانی افزود:هزار و ۱۷۲ قطعه عکس به این جشنواره ارسال شده بود که پس از داوری ۳۸ قطعه عکس به بخش نمایشگاه جشنواره عکس گردشگری قزوین راه یافت و به مدت یک هفته در گالری حوزه هنری قزوین در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

عصر خاطره با شهدای السادات «لاله های فاطمی، حماسه علوی»

درافشانی اضافه کرد:عصر خاطره با شهدای سادات «لاله های فاطمی، حماسه علوی» نیز از دیگر برنامه های هفته فرهنگی قزوین بود که در راستای بزرگداشت کنگره سه هزار شهید استان قزوین با مشارکت حوزه هنری برگزار شد.

شور و شادی شهروندان قزوینی در جنگ بزرگ شب های پرستاره

این مسئول اضافه کرد:اجرای هفت جنگ بزرگ شب های پرستاره در بوستان فدک، هفت جشن «محله شاداب من» در محله راه ری، ناحیه دانش، بوستان هشت بهشت، بوستان ارکیده و خیابان محمدیه، سه جشن «شهر شاداب» در نواحی منفصل شهری دانش، اسماعیل آباد و بوستان مطهری و جشن «پیک شادی» در نواحی منفصل شهری «ناصرآباد»، «باغ نشاط»، «اندیشه»، «چوبیندر» و «مشعلدار» از دیگر برنامه مفرح فرهنگی بود که با هدف ارتقای سطح فرهنگ شهروندی و ایجاد نشاط اجتماعی در هفته فرهنگی قزوین برگزار شد که با استقبال خیلی خوب شهروندان مواجه شد.

بازی، شادی و خلاقیت در جشنواره بازی های فکری

رئیس ستاد نکوداشت هفته فرهنگی قزوین افزود:جشنواره بازی های فکری با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی بازی به‌ عنوان یک ابزار تربیتی و پرورش خلاقیت در کودکان از سوم تا ۹ شهریور در سطح نواحی منفصل شهری باغ نشاط، چوبیندر، مشعلدار، ناصرآباد، اندیشه، بوستان مطهری و بوستام ملاخلیلا برگزار شد.

جشنواره و مسابقه بانوان مینودری در سطح مراکز آموزشی

وی اظهار کرد:جشنواره و مسابقه «بانوان مینودری» با شش عنوان متفاوت آشپزی، خیاطی، چرم‌دوزی، طراحی، موسیقی و زبان انگلیسی، برگزاری «تور شهرگشت» با هدف آشنایی شهروندان با آثار تاریخی و فرهنگی قزوین، اجرای طرح کوله کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، برگزاری «مسابقات خوشنویسی و نقاشی»، اجرای «نمایش عروسکی» از دیگر برنامه فرهنگی که به مناسبت هفته فرهنگی قزوین در مراکز آموزشی (فرهنگسراها و خانه های فرهنگ) برگزار شد.

درافشانی از اجرای طرح کوله کتاب در هفته فرهنگی قزوین خبر داد و گفت:در قالب این طرح هزار جلد کتاب با موضوع آموزش های شهروندی، علمی، مذهبی و روانشناسی برای رده های سنی مختلف در میان شهروندان در مناطق مختلف شهر قزوین و نواحی منفصل شهری اهدا شد.

هفته فرهنگی قزوین در قاب تلویزیون

رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از تهیه مستندی در خصوص معرفی قزوین خبر داد و گفت:این برنامه با نام «قزوین شهر مینودری» در هفته فرهنگی قزوین از شبکه دو سیما پخش شد.

درافشانی افزود: ویژه برنامه نکوداشت هفته فرهنگی قزوین نیز به همت سیمای مرکز قزوین از شبکه استانی پخش شد.

وی اظهار کرد:جشنواره نقاشی های دیواری «کارگاه تخصصی کهن پیشه های شهر قزوین»، «کارگاه تخصصی گردشگری خلاق»، رنگ آمیزی ساختمان های مجاور رودخانه نواب، برگزاری تورهای گردشگری «شهرگشت، استانی و کودک» از دیگر برنامه های هفته فرهنگی قزوین بود.

وی بیان کرد:تولید ۷۰۰ خبر تلگرامی و ارسال آنها به بیش از ۱۳۵ گروه خبری در فضای مجازی، تولید خبر و گزارش و ارسال آنها به خبرگزاری ها، مطبوعات محلی و سراسری و بارگذاری در پرتال شهرداری، ساخت ۳۰ کلیپ و تیزر از برنامه های هفته فرهنگی قزوین، تولید ۱۴ هزار و ۱۵۰ فرم عکس، طراحی، چاپ و توزیع پوستر هفته فرهنگی، دعوت نامه، لوح و بن فروشگاهی با تیراژ دو هزار نسخه، طراحی، چاپ و ارسال دعوت نامه، چاپ چهار هزار و ۳۰۰ متر بنر برای نصب بر روی سازه های شهری را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی برشمرد.

درافشانی در پایان از حضور پرشور شهروندان در برنامه های هفته فرهنگی قزوین تشکر کرد و افزود:مشارکت شهروندان در برنامه ها انگیزه مدیریت شهری قزوین را جهت برگزاری هر چه باشکوه تر و پربارتر برنامه ها دوچندان می کند.