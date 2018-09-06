به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد حسین پور صبح پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه حدود سه تن کله‌پاچه، جگر و ماهی غیرمجاز و غیربهداشتی در حاشیه شهرستان کشف شد، ابراز داشت: در پی اطلاعات واصله مبنی بر گوشت غیرمجاز موضوع تحت رسیدگی عوامل اطلاعات سپاه و اداره دامپزشکی قرار گرفت که در این جریان سردخانه نگهداری گوشت غیرمجاز مورد شناسایی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به کشف گوشت غیرمجاز بلافاصله مکان موردنظر پلمپ و پرونده برای رسیدگی بیشتر به مقامات قضایی ارجاع داده شد.

جانشین فرماندهی سپاه ناحیه شاهرود بابیان اینکه در خصوص حوزه سلامت می‌کوشیم تا امنیت مردم تأمین شود، بیان کرد: از دستگاه‌های نظارتی بر بازار تقاضا داریم که متولیان امر بازرسی‌های خود را افزایش دهند زیرا نظیر این موارد می‌تواند برای جان مردم خطرآفرین باشد.

حسین پور اضافه کرد: علاوه بر مسئولان خود مردم نیز می‌توانند در تأمین سلامت و بهداشت جامعه نقش‌آفرین باشند لذا از همه آحاد مختلف مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله گزارش خود را با شماره ۱۱۴ در میان قرار دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن رسیدگی شود.