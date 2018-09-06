  1. استانها
  2. یزد
۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

دبیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان یزد:

۸ اثر به بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی یزد راه یافت

۸ اثر به بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی یزد راه یافت

یزد ـ دبیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان یزد از راه‌یابی هشت اثر به بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابوالحسنی در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی یزد با اشاره به بازبینی آثار شرکت داده شده در این دوره از جشنواره تئاتر استانی اظهار داشت: با انتخاب محمد محمدسیفی، سعید شهریار و سید حسین پیغمبری از بین ۱۱ اثر بازبینی شده، هشت اثر به بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی یزد راه یافتند.

وی گفت: نمایش های این دوره با عناوین «آدم‌ها گوشت گرگ نمی‌خورند»، «بیدارم کن آذر»، «دور از دسترس اطفال نگهداری شود»، «زدگی»، «سال اسپاگتی»، «ساعت صفر»، «شرایط» و «یوزارون» در این جشنواره شرکت کرده اند.

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: از میان هشت اثر راه یافته به جشنواره، آثار برتر با داوری کوروش نریمانی، ناصر حسینی مهر و تقی احتیاط انتخاب خواهند شد.

دبیراجرایی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان یزد خاطرنشان کرد: نشست نقد و بررسی هر اثر نیز بعد از پایان هر اجرا برگزار خواهد شد.

ابوالحسنی همچنین یادآور شد: زمان آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان این جشنواره ١٦ شهریورماه است که این مراسم از ساعت ٢٠ در تالار فرهنگ اداره ارشاد یزد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4395775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها