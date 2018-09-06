۸ اثر به بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی یزد راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابوالحسنی در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی یزد با اشاره به بازبینی آثار شرکت داده شده در این دوره از جشنواره تئاتر استانی اظهار داشت: با انتخاب محمد محمدسیفی، سعید شهریار و سید حسین پیغمبری از بین ۱۱ اثر بازبینی شده، هشت اثر به بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی یزد راه یافتند.

وی گفت: نمایش های این دوره با عناوین «آدم‌ها گوشت گرگ نمی‌خورند»، «بیدارم کن آذر»، «دور از دسترس اطفال نگهداری شود»، «زدگی»، «سال اسپاگتی»، «ساعت صفر»، «شرایط» و «یوزارون» در این جشنواره شرکت کرده اند.

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: از میان هشت اثر راه یافته به جشنواره، آثار برتر با داوری کوروش نریمانی، ناصر حسینی مهر و تقی احتیاط انتخاب خواهند شد.

دبیراجرایی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان یزد خاطرنشان کرد: نشست نقد و بررسی هر اثر نیز بعد از پایان هر اجرا برگزار خواهد شد.

ابوالحسنی همچنین یادآور شد: زمان آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان این جشنواره ١٦ شهریورماه است که این مراسم از ساعت ٢٠ در تالار فرهنگ اداره ارشاد یزد برگزار خواهد شد.