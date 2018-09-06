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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی:

دشمن در مواجهه با ایران از شیوه نفوذ استفاده می کند

دشمن در مواجهه با ایران از شیوه نفوذ استفاده می کند

مشهد- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران از شیوه نفوذ استفاده می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی ظهر پنجشنبه در همایش «جهاد دائمی به سبک ولی» که در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار خصوصی اوضاع کشور را پرمخاطره اما روشن ترسیم کردند و فرمودند در صورتی که اسلام ناب به جامعه عرضه شود مردم با تمام توان می ایستند و مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت. 

وی افزود: به گفته امام خمینی(ره) عزت و حیات در مبارزه با استکبار جهانی مبتنی بر تعالیم دینی است که این مهم باید مورد توجه حوزه های علمیه قرار گیرد. 

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران به از شیوه نفوذ استفاده می کند تا محاسبات مدیران را بهم زده و از این طریق به اهداف شوم خود دست یابد. 

قمی در ادامه به حوادث صدر اسلام و ایستادگی و جهاد مسلمانان در برابر دشمنان اشاره کرد و گفت: ایستادگی در برابر دشمنان در شرایط سخت اقتصادی موضوع مهمی است که از صدر اسلام وجود داشته و امروز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 4395778

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