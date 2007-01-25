دبیرکل سازمان ملل متحد از اوضاع دارفور ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرحان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که بان کی مون، نگرانی خود از اوضاع منطقه دارفور را به مقامهای سودانی ابلاغ کرده است.



کی مون پیش از سفر به اروپا و آفریقا، با مطرف صدیق معاون وزیر امور خارجه سودان گفتگو کرد و نگرانی شدید خود را از حملات هوایی ارتش سودان به مناطقی در شمال دارفور و خبرهای مبنی بر کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان در این حملات ابراز کرد.



سخنگوی کی مون افزود : دبیرکل همچنین از بازداشت 20 تن از جمله برخی کارمندان سازمان ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی و اتحادیه آفریقا در نیالا واقع در جنوب دارفور ابراز نگرانی کرد.



وی تاکید کرد که دبیرکل سازمان ملل متحد انتظار دارد تا تحقیقات فوری درباره این حادثه انجام شود؛ به ویژه اینکه افراد زیادی در معرض ضرب و شتم قرار گرفتند که پیش از آزادی به شدت زخمی شدند.



هیئت اعزامی سازمان ملل متحد دوشنبه اعلام کرد که پلیس دارفور شماری از کارمندانش را بازداشت کرده و مورد ضرب وشتم قرار داده است.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که جنگ داخلی از فوریه 2003 در دارفور واقع در غرب سودان جریان دارد که این جنگ تا کنون 200 هزار کشته و دو میلیون آواره به جا گذاشته است، اما مقامهای سودانی به این آمار اعتراض کرده اند.



قرار است بان کی مون پس از دیدار از بروکسل در نشست اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا - پایتخت اتیوپی - شرکت کند؛ این نشست به بررسی بحران دارفور، اوضاع سومالی اختصاص دارد.



دبیرکل سازمان ملل متحد در نظر دارد در حاشیه این نشست با عمر البشیر رئیس جمهوری سودان دیدار وگفتگو کند.