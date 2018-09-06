به گزارش خبرنگار مهر، مشیرالحق عابدی صبح پنج شنبه در همایش تجلیل از بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: از آنجایی که در دوران بازنشستگی انسان کوله‌باری از تجربه دارد از مهمترین ایام زندگی انسان محسوب می‌شود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان‌جنوبی بیان کرد: این تجربیات می‌توانند گره گشای بسیاری از مسائل بوده و با در اختیار گذاشتن آن به قشر جوان باعث افزایش دانش آنان گردند.

عابدی ادامه داد: جمعیت ۱۶ هزار نفری بازنشستگان خراسان‌جنوبی پشتوانه نظام دولت تدبیر و امید هستند و ما نیز در حد مقدورات خود برای رفع مشکلات آنان تلاش و کوشش می‌کنیم.

وی با اشاره به جنگ اقتصادی که نظام سلطه علیه ایران به راه انداخته است، افزود: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی همه دولتمردان و قوای سه گانه برای مقابله با این توطئه دشمن متفق القول هستند.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان‌جنوبی یادآور شد: یکی از مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت بازار مقابله با احتکار است که در خراسان‌جنوبی نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت بر این مسئله نظارت دارد.

پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات به بازنشستگان استان

مجید درویشی مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی نیز در این همایش گفت: تأمین اجتماعی در خراسان جنوبی ۹ شعبه اصلی و ۱۰ شعبه اقماری در بخش بیمه ای دارد.

وی اظهار کرد: تعداد بیمه شدگان اصلی در خراسان‌جنوبی ۱۱۶ هزار نفر و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در خراسان جنوبی ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر هستند که این افراد به همراه خانواده هایشان ۳۵۷ هزار نفر از جمعیت استان را شامل می‌شود.

مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی بیان کرد: نهایت تلاش ما در سال گذشته بر این بوده که اگر خدمتی را به بازنشستگان ارائه می‌دهیم از کانال کانون های بازنشستگان باشد که از آن نمونه می‌توان به پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان وام اشاره کرد.

درویشی یادآور شد: اعزام به اردوهای زیارتی و سیاحتی از دیگر برنامه ها برای بازنشستگان در سال گذشته بوده که امسال نیز ادامه می‌یابد.