پیشنهاد تغییر مسیر انسداد محور چالوس/جاده از خوزنکلا مسدود شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا گودرزی پیش از ظهر پنجشنبه در نشستی خبری با اشاره به افزایش قیمت بلیط هواپیما که باعث افزایش سفرها با خودروی شخصی شده است، گفت: در تابستان امسال تردد و ترافیک در جاده چالوس سنگین گزارش‌شده است.

وی با اشاره به انسداد راه کمکی شمشک به دیزین، گفت: سال‌های گذشته این مسیر باز بود و به کاهش ترافیک کمک می‌کرد. این در حالی است که انسداد این محور باعث شده نتوانیم به‌عنوان یک مسیر جایگزین از آن استفاده کنیم.

رئیس پلیس‌راه استان البرز در بخش دیگری بابیان اینکه تعطیلات تابستانی رو به پایان است، گفت: تردد و ترافیک در جاده چالوس به‌صورت شبانه‌روزی بالا است. امسال حجم ترددها در جاده چالوس زیاد بوده است به همین دلیل در بعضی ایام هفته مجبور به یک‌طرفه کردن جاده شدیم.

سرهنگ گودرزی در بخش دیگری با اشاره به بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از پروژه آزادراه تهران – شمال، گفت: آقای لاریجانی وعده دادند که یک لاین از آزادراه تا پایان سال جاری بازگشایی شود.

پلیس‌راه تلاش می‌کند تا از بار ترافیک بکاهد

وی با تأکید بر اینکه پلیس‌راه تلاش می‌کند تا از بار ترافیک بکاهد، گفت: به همین منظور پیشنهاد کرده‌ایم مسیر انسداد جاده چالوس از میدان امیرکبیر به خوزنکلاه منتقل شود.

رئیس پلیس‌راه استان البرز با اشاره به اهمیت اورژانس هوایی استان، گفت: خوشبختانه استان البرز جزو استان‌های پیش رو در حوزه اورژانس هوایی است و این مهم در زمان یک‌طرفه شدن جاده کمک زیادی می‌کند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلت در جاده چالوس، گفت: تردد موتورسیکلت پلیس برای روان‌سازی ترافیک در این محور آزاد است.

وی در بخش دیگری بابیان اینکه بحران در جاده چالوس تمامی ندارد، افزود: افسران پرانرژی و باتجربه ما در جاده چالوس برای خدمت‌رسانی به مردم آماده هستند، سال گذشته پلیس‌راه البرز به‌عنوان پلیس‌راه برتر انتخاب شد که این مسئولیت ما رو بیشتر از گذشته می‌کند.

رئیس پلیس‌راه استان البرز علت برتر شدن پلیس‌راه البرز را کاهش تصادفات فوتی و جرحی اعلام کرد و گفت: در فروردین و اردیبهشت سال جاری با افزایش تصادفات فوتی مواجه بودیم، در پنج‌ماهه سال جاری نیز حدود ۷ درصد در تصادفات جرحی و ۲۴ درصد در تصادفات فوتی افزایش داشته‌ایم.

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه آمار تصادفات در کل کشور بالاست، افزود: امیدواریم تا پایان سال کاهش تصادفات را شاهد باشیم.

رئیس پلیس‌راه استان البرز: طی دو سال گذشته هیچ تصادفی در بخش ناوگان عمومی و اتوبوس‌ها نداشته‌ایم وی در بخش دیگری به ضبط ۵۴ گواهینامه با نمره منفی بالای۳۰، پنج هزار و ۵۸۶ فقره اعمال قانون در بحث سرعت غیرمجاز و ۱۵ هزار فقره اعمال قانون در بحث سبقت غیرمجاز اشاره کرد و گفت: آمار یادشده در چهارماهه نخست سال جاری بوده است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز با تأکید بر اینکه در پنج‌ماهه نخست سال جاری درمجموع ۳ هزار و ۳۸۵ خودرو توقیف‌شده است، گفت: از این تعداد ۸۷۵ دستگاه موتورسیکلت، هزار و۹۰۰ دستگاه خودرو سواری، ۳۳ دستگاه مسافربری، ۱۱۸ دستگاه باربری، ۴۷۷ دستگاه وانت بوده است.

گودرزی مجموع کل تخلفات را ۴۶هزار و ۳۶۶ فقره اعلام کرد که اعمال قانون شده است و گفت: طی دو سال گذشته هیچ تصادفی در بخش ناوگان عمومی و اتوبوس‌ها نداشته‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه طبق قانون یک‌درصدی از جریمه‌ها صرف استان و ۲۰ درصد از آن صرف اداره پلیس می‌شود، گفت: متأسفانه هیچ‌یک از این موارد به استان البرز پرداخت نمی‌شود.

رئیس پلیس‌راه استان البرز در بخش پایانی سخنان خود گفت: البرز اولین استانی بود که به‌صورت پایلوت طرح دوربین ثبت سرعت را اجرا کرد، راهداری البرز ۲۵ دوربین ثبت تخلفات و ۱۹ دوربین نظارتی فعال در آزادراه‌ها دارد.