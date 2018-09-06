اتیوپی نیز سفارت خود در اریتره را بازگشایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتیوپی پس از ۲۰ سال تنش امروز پنجشنبه سفارت خود در شهر «اسمره» پایتخت اریتره را بازگشائی کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که در ۲۵ تیر ماه تیرماه سال جاری «ابی احمد» (Abiy Ahmed) نخست وزیر اتیوپی و «اسیاسی افورقی» (Isaias Afwerki) رئیس‌ جمهوری اریتره در جریان مراسمی سفارت اریتره در اتیوپی را بازگشایی کردند.

این اقدام به دنبال اولین دیدار دو مقام مذکور از زمان آغاز جنگ مرزی دو کشور در سال ۱۹۹۸ در آدیس‌آبابا پایتخت اتیوپی به انجام رسیده بود.

انتظار می‌ رود تنش ها میان دو کشور به عنوان طولانی‌ ترین منازعه در آفریقا با چنین اقداماتی پایان یابد.