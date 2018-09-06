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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

کمبود پزشک متخصص در شهرهای خراسان/ مهرماه مشکل حل می شود

کمبود پزشک متخصص در شهرهای خراسان/ مهرماه مشکل حل می شود

بیرجند- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به پایان طرح پزشکان متخصص و مشکلات کمبود پزشک در شهرهای خراسان گفت: این کمبود مهرماه با بکارگیری مجدد متخصصین طرحی رفع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع مردم سرایان بیان کرد: امید است خدمات دانشگاه علوم پزشکی مورد رضایت مردم باشد.

وی افزود: علی رغم اینکه دولت با مشکلات زیادی مواجه است و روز به رور بیشتر می شود، امید است بتوانیم وعده ها را عملی کنیم.

قاضی زاده هاشمی با اشاره کمبود متخصص در سرایان بیان کرد: دوره های متخصصین که تمام می شود، سه ماه طول می کشد تا پزشک جدید بیاید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: سه ماهی می شود که دوره پزشکان متخصص تمام شده و وقفه ای ایجاد شده اما از مهرماه دوباره شروع می شود.

وی افزود: کمبود پزشک متخصص در بقیه شهرهای خراسان هم وجود دارد اما در سرایان خوشحالیم که بیمار وجود ندارد.

وی خواستار نگهداشت پزشکان متخصص به صورت شبانه روزی در سرایان شد و گفت:امید است جمهوری اسلامی بتواند به وعده هایی که داده است به نحو احسن عمل کند.

کد مطلب 4395791

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