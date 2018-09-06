کمبود پزشک متخصص در شهرهای خراسان/ مهرماه مشکل حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع مردم سرایان بیان کرد: امید است خدمات دانشگاه علوم پزشکی مورد رضایت مردم باشد.

وی افزود: علی رغم اینکه دولت با مشکلات زیادی مواجه است و روز به رور بیشتر می شود، امید است بتوانیم وعده ها را عملی کنیم.

قاضی زاده هاشمی با اشاره کمبود متخصص در سرایان بیان کرد: دوره های متخصصین که تمام می شود، سه ماه طول می کشد تا پزشک جدید بیاید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: سه ماهی می شود که دوره پزشکان متخصص تمام شده و وقفه ای ایجاد شده اما از مهرماه دوباره شروع می شود.

وی افزود: کمبود پزشک متخصص در بقیه شهرهای خراسان هم وجود دارد اما در سرایان خوشحالیم که بیمار وجود ندارد.

وی خواستار نگهداشت پزشکان متخصص به صورت شبانه روزی در سرایان شد و گفت:امید است جمهوری اسلامی بتواند به وعده هایی که داده است به نحو احسن عمل کند.