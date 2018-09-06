صدور مجوز خرید تضمینی سالانه ۱۵ میلیون مترمکعب آب از بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، امین قصمی گفت: با صدور این مجوز از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور, حجم خرید تضمینی آب آبفای استان از طریق ایجاد تاسیسات نمک زدایی (آب شیرین کن ها) به ۶۶ میلیون مترمکعب در سال افزایش یافت.

وی ضمن قدردانی از پیگیری های مستمر فریدون همتی استاندار و نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص, افزود: این اقدام براساس استراتژی شرکت آب و فاضلاب استان و با هدف تامین نیاز آبی شهر بندرعباس از طریق بخش خصوصی و ایجاد تاسیسات نمک زدایی صورت گرفت.

قصمی, کمک به احیای دشت های میناب و شمیل و نیان را از دیگر دلایل آبفای هرمزگان برای پیگیری صدور مجوز خرید تضمینی آب بیان کرد.

مدیرعامل آبفای استان در ادامه اظهار داشت: همچنین این اتفاق در راستای سیاست های تنوع بخشی به منابع آبی استان و استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی انجام شده و بدون تردید کمک موثری در ایجاد منابع آبی پایدار استان به ویژه کلان شهر بندرعباس خواهد بود.

وی تصریح کرد: با در مدار قرار گرفتن ظرفیت های نمک زدایی, بیش از ٥٠ درصد نیاز آبی جمعیت تحت پوشش آبفای استان و بالغ بر ٦٠درصد از نیاز ابی کلان شهر بندرعباس از طریق آب شیرین کن ها تامین خواهد شد.

وی افزود: حجم خرید تضمینی آب از طریق آب شیرین کن بندرعباس و ۱۶ آب شیرین کن در حال بهره برداری ۵۱ میلیون مترمکعب است که با اضافه شدن ۱۵ میلیون مترمکعب دیگر, این حجم به ۶۶ میلیون مترمکعب می رسد.