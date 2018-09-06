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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

معاون رئیس‌جمهور:

میانگین سنوات خدمت در کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۱۵ سال است

میانگین سنوات خدمت در کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۱۵ سال است

سمنان-معاون رئیس‌جمهور بابیان اینکه سیستم اداری هرسال با توجه به تعداد بازنشستگان و نیاز، نیروهای جدید را به کارگیری می‌کند، گفت: میانگین سنوات خدمت در کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۱۵ سال است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری صبح پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه میانگین سنوات خدمت در کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۱۵ سال است، ابراز داشت: برای استخدام نیروهای جدید باید سیستم اداری سالانه با توجه به نیاز و تعداد بازنشستگان اقدام کند.

وی افزود: درباره اخباری مبنی برافزایش حقوق کارمندان که در فضای مجازی منتشرشده است بی‌اطلاع هستم ولی اگر چنین خبری درج‌شده باشد حتماً از تریبون رسمی اعلام خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور اضافه کرد: برای اداره یک کشور نیازمند همراهی کارکنان بخش‌های اداری هستیم که قطعاً همکاری آن‌ها می‌تواند ما را در پیشبرد اهداف یاری کند بنابراین انتظار می‌رود روسای دستگاه‌های اجرایی حق‌وحقوق کارمندان را مدنظر داشته باشند.

جمشید انصاری برای شرکت در شورای اداری به سمنان سفر کرده است.

کد مطلب 4395793

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