سمنان-معاون رئیس‌جمهور بابیان اینکه سیستم اداری هرسال با توجه به تعداد بازنشستگان و نیاز، نیروهای جدید را به کارگیری می‌کند، گفت: میانگین سنوات خدمت در کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۱۵ سال است.