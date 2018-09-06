ماهیت امر به معروف و نهی از منکر برای جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح پنج شنبه در شورای استانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی اظهار داشت: ماهیت امر به معروف و نهی از منکر را باید برای مخاطب تبیین کنیم.

وی با بیان اینکه جهان هستی نقشه ای بوده که خداوند حکیم آن را طراحی کرده است، بیان کرد: همه جهان هستی قانون است اما در هر جایی به تناسب موضوع فرق می کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه در نظام خلقت پرودگار حکیم تعبیه کرده که از منظورمه شمسی تا دل اتم منظم و حساب شده حرکت کنند، عنوان داشت: اگر هر کدام از این اجزاء نظام هستی کوچکترین زاویه بگیرند همه چیز در هستی به هم می ریزد

عبادی با بیان اینکه در نباتات نیز قانون خاص خودشان در ذاتشان تعبیه شده است، افزود: در حیوانات نیز این قوانین برقرار بوده به گونه ای که برای تک تک مراحل زندگی یک حشره قانون تعیین شده است.

وی اضافه کرد: چون انسان از قدرت اختیار برخوردار است هر کدام از این قانون ها و فرمول ها به اختیار خودش بوده و این تنها تفاوت انسان با سایر موجودات است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه باید با استفاده از علم، تجریه، دانش و وحی در راه صحیح انسان بودن حرکت کند، بیان داشت: یکی از آسیب های بشر این است که به بدون توجه به راه اصلی به صورت سلیقگی حرکت می کند.

عبادی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید ها و نباید هایی است که برای انسان در نظام تشریع تعبیه شده است، افزود: باید این برای مخاطب تبیین شود تا تصور نکنند عده ای به عنوان آقا بالاسر امر و نهی می کنند بلکه باید هر آنچه در تشریع بیان شده عمل کنیم تا به کمال برسیم.

وی با اشاره به اینکه اگر راه های دیگران را به صورت سلیقگی برویم بدتر از بن بستی خواهد بود که آن ها رسیده اند، گفت: امروز ذرات خانه های اتمی دست دیوانه ها افتاده، قتل و جنایت می کنند و شهرها را ویران می کنند و اگر راهی که آن ها رفته اند ما هم برویم بدتر از آن ها می شویم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه این باید ها و نبایدها در همه عالم هستی وجود دارد و این باید برای مخاطب تبیین شود، افزود: باید مکتب غنی اسلام را تبیین کنیم در صورتی که مسلمانی را نیز شرمنده کرده ایم چراکه ۱۴۰۰ سال دم از مسلمانی می زنیم اما در عمل مسلمان نیستیم.

صادرات فرهنگی به استان های دیگر انجام شود

عبادی با اشاره به اینکه امروز در پشت مرزها مسلمان و غیرمسلمان منتظر هستند تا محصول انقلاب اسلامی آن ها را نجات دهد، عنوان داشت: دنیا پر است از انسان های با انگیزه ای که به دنبال خوب شدن، طهارت و عدالت هستند.

وی ادامه داد: باید روی این ها کارهای مطالعاتی دقیق انجام شود و از تقلیدهای کورکورانه فاصله بگیریم و راه های علمی، فلسفی و در عین حال اجرایی را ارائه دهیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه هیچ مشکلی نیست که از استان ما به استان های دیگر و از کشورما به کشورهای دیگر صادرات فرهنگی داشته باشیم، بیان کرد: تحقق این امر تنها فقط کار و تلاش و کار علمی، فلسفی، قرآنی و فرهنگی می خواهد.

عبادی اضافه کرد: امر به معروف و نهی از منکر بالاترین فریضه بوده و از این رو کار در این زمینه بالاترین خدمت برای نسل بشر است.