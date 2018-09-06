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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کشف محموله ۵ میلیارد تومانی قاچاق قطعات رایانه در پردیس

کشف محموله ۵ میلیارد تومانی قاچاق قطعات رایانه در پردیس

پردیس- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف یک سوله حاوی قطعات رایانه و لوازم دیجیتال به ارزش ۵ میلیارد تومان در پردیس خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان پردیس در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز به یک سوله در منطقه صنعتی «سیاه سنگ» این شهرستان مظنون شده و تحقیقات در این خصوص را آغاز کردند.  

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقامات قضائی در بازرسی به عمل آمده از این سوله انواع تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران بیان داشت: ارزش محموله مکشوفه طبق نظر کارشناسان ۵ میلیارد تومان براورد شده است که در همین راستا یک نفر متخلف به مراجع قضائی معرفی و کالاهای مکشوفه برای اعمال قانون به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند تحویل داده شد.

کد مطلب 4395795

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