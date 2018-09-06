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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

جانشین فرمانده سپاه ثارالله کرمان:

گردهمایی بزرگ بسیجیان در کرمان برگزار می شود

گردهمایی بزرگ بسیجیان در کرمان برگزار می شود

کرمان - جانشین فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان از برگزاری گردهمایی بزرگ بسیجیان استان کرمان با حضور ۳۰ هزار نفر در مصلای امام علی (ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری صبح پنجشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان کرمان اظهار داشت: در هفته دفاع مقدس برنامه های مختلفی پیش بینی شده که یکی از آنها گردهمایی بزرگ نیروهای بسیجی است. بر این اساس در سطح کشور ۷۰۰ هزار بسیجی و در شهر  کرمان ۳۰ هزار نفر بسیجی فراخوان می شوند و در مصلای امام علی (ع) شهر کرمان حضور می یابند.

وی افزود: عملیات الفجر  ۲ در کنار قرارگاه جنوب شرق واقع در روستای سعیدی در هفته دفاع مقدس بازسازی خواهد شد.

مطهری عنوان کرد: از ۹ تا ۳۰ شهریور ماه ۳۵۰ گروه جهادی در قالب قرارگاه خدمات رسانی و محرومیت زدایی در حاشیه شهرها و مناطق محروم شروع به فعالیت کرده اند.

وی گفت: رزمایش و نمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد رسوال الله (ص) ۲ در تاریخ ۲۴ شهریورماه سال جاری در سطح کشور با حضور هزار گردان در کشور و در سطح استان کرمان ۴۰  گردان بیت المقدس برگزار می شود.

جانشین سپاه ثارالله استان کرمان بیان کرد: امسال مراسم برگزاری رژه نیروهای مسلح در سراسر کشور و استان کرمان بر عهده ارتش است و در شهرستان های استان  که ارتش حضور ندارد این مراسم توسط سپاه برگزار می شود.

کد مطلب 4395803

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