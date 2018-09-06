گردهمایی بزرگ بسیجیان در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری صبح پنجشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان کرمان اظهار داشت: در هفته دفاع مقدس برنامه های مختلفی پیش بینی شده که یکی از آنها گردهمایی بزرگ نیروهای بسیجی است. بر این اساس در سطح کشور ۷۰۰ هزار بسیجی و در شهر کرمان ۳۰ هزار نفر بسیجی فراخوان می شوند و در مصلای امام علی (ع) شهر کرمان حضور می یابند.

وی افزود: عملیات الفجر ۲ در کنار قرارگاه جنوب شرق واقع در روستای سعیدی در هفته دفاع مقدس بازسازی خواهد شد.

مطهری عنوان کرد: از ۹ تا ۳۰ شهریور ماه ۳۵۰ گروه جهادی در قالب قرارگاه خدمات رسانی و محرومیت زدایی در حاشیه شهرها و مناطق محروم شروع به فعالیت کرده اند.

وی گفت: رزمایش و نمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد رسوال الله (ص) ۲ در تاریخ ۲۴ شهریورماه سال جاری در سطح کشور با حضور هزار گردان در کشور و در سطح استان کرمان ۴۰ گردان بیت المقدس برگزار می شود.

جانشین سپاه ثارالله استان کرمان بیان کرد: امسال مراسم برگزاری رژه نیروهای مسلح در سراسر کشور و استان کرمان بر عهده ارتش است و در شهرستان های استان که ارتش حضور ندارد این مراسم توسط سپاه برگزار می شود.