به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، یوشیهیده سوگا سخنگوی دولت ژاپن امروز پنجشنبه اعلام کرد که زلزله سحرگاه امروز پنجشنبه (به وقت محلی) در این کشور تأثیری بر سفر «شینزو آبه» نخست وزیر کشورش به روسیه نخواهد داشت.

سخنگوی دولت ژاپن در این خصوص به خبرنگاران اعلام کرد: تا کنون هیچ تغییری در برنامه این سفر ایجاد نشده است.

این درحالیست توکیو پیشتر در بیانیه ای رسمی اعلام کرده بود که نخست وزیر ژاپن قرار است به منظور شرکت در اجلاس اقتصادی شرق (EEF) ۱۰ تا ۱۳ سپتامبر سال جاری میلادی به روسیه سفر کند.

ژاپن دیدار «شینزو آبه» با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نیز در این سفر مورد تأکید قرار داده است.

گفتنی است، خسارت های زمین لرزه ۶.۷ ریشتری بامداد روز پنجشنبه (به وقت محلی) در شهر «ساپورو» واقع در استان «هوکایدو» ژاپن، رو به افزایش است.

بر اساس اعلام این رسانه، تاکنون ۸ نفر کشته، ۳۲ نفر مفقود شده و ۱۲۵ نفر هم زخمی شده اند.

هزاران نفر از نیروهای امداد و نجات برای کمک رسانی به مناطق آسیب دیده اعزام شده اند.