سفره بازنشستگان تأمین اجتماعی خالی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین براتی صبح پنج شنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه تأمین اجتماعی خراسانجنوبی اظهار کرد: در شرایط فعلی بازنشستگان تأمین اجتماعی با مشکلات اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم میکنند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسانجنوبی بیان کرد: تقاضای ما این است که مسئولین حدأقل پای درددلها و خواستهای کارگران و بازنشستگان بنشینند تا مرهمی بر دردهای متعدد آنان باشد.
براتی ادامه داد: سفره بسیاری از بازنشستگان کوچک و سفره برخی از آنان خالی شده است و در حوزه اقتصادی شرمنده خانواده خود هستند.
وی با طرح این سؤالات که آیا با حقوقی در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میتوان در طول یک ماه هزینههای زندگی را پرداخت و نیازهای تحصیلی و تفریحی فرزندان و خانواده خود را نیز تأمین نمود، افزود: برنامهریزی برای حل مشکلات اقتصادی بازنشستگان یک ضرورت است.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسانجنوبی گفت: یکی از خواستهای اصلی بازنشستگان ارسال متمم ترمیم حقوق است چرا که در غیر اینصورت بازنشستگان نخواهد توانست در برابر مشکلات افتصادی مقاومت کنند.
براتی افزود: ما جنگ اقتصادی استکبار علیه کشورمان را باور داریم ولی میتوان با برنامهریزی دقیق و تدبیر امور و پیگیری مسائلی چون تأمین سبد کالا برای بازنشستگان مقداری از مشکلات این قشر را کم نمود.
وی بیان کرد: بیشتر بازنشستگان تأمین اجتماعی کارگر بوده و در سخت ترین شرایط کار کردهاند و در سن بازنشستگی توانی برای کار مجدد ندارند تا بتوانند اندکی از نیازهای اقتصادی خانواده خود را تأمین کنند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسانجنوبی اظهار کرد: ایجاد یک مرکز درمانی در شمال شهر بیرجندو تجهیز بیمارستان میلاد بیرجند به پزشک متخصص از دیگر تقاضاهای بازنشستگان در حوزه درمان است.
براتی یادآور شد: در سال حدود ۱۸۰ نفر از بازنشستگان خراسانجنوبی به اردوهای زیارتی و سیاحتی برده میشوند که با این روال ۷۰ سال طول میکشد تا همه بازنشستگان استان به یک اردوی زیارتی بروند.
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