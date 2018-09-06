قهرمانی جوانان ورزشکار نماد فرهنگی کشور در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران بازیهای آسیایی افزود: در عرصه ورزشی قبل از زوربازو اخلاق زمینه ساز ورزش است.

وی ادامه داد: امروز کلام جوانان اگر انتقادی است متانت به همراه دارد و باید توجه کرد که ورزش بحث فرهنگی به همراه دارد.

استاندار فارس تصریح کرد: اینکه جوانان ما تلاش می کنند که پرچم جمهوری اسلامی در جهان برافراشته شود یک فرهنگسازی برجسته است.

تبادار با اشاره به جایگاه استان فارس نیز گفت: از گذشته تاکنون استان فارس همواره دارای جوانانی بزرگ و موفق در عرصه های مختلف ورزشی، علمی و فرهنگی بوده است.

وی یادآور شد: نباید فراموش کرد که موفقیت مربوط به یک فرد نیست بلکه کار گروهی بود که با تلاش و همت ورزشکار باعث موفقیت می شود.

استاندار فارس تاکید کرد: رفتار ورزشی در عرصه بین المللی نماد دیپلماسی ایران در جهان است زیرا نماد ما در جهان صلح و دوستی است.

تبادار افزود: در موضوع ورزش قهرمانی باید به ورزش همگانی نیز توجه کرد که باعث نشاط و شادابی در جامعه است.

وی ادامه داد: در بحث زیرساختی نیز با توجه به کمبود اعتبارات تمامی تلاش خود را انجام داده ایم که در این خصوص ورزشگاه ۶ هزار نفر مد نظر قرار دارد.