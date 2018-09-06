ضرورت همکاری شهرداری ها در پرداخت سهم نیم درصدی کتابخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زرین صبح امروز پنج شنبه در جلسه انجمن کتابخانه عمومی بخش کندوان از افزایش ۴۵ درصدی کتابخوانی در بخش کندوان نسبت به سال گذشته خبر داد و این افزایش آمار را ناشی از فراهم نمودن بسترهای لازم برای مطالعه در بخش کندوان عنوان کرد.

وی گفت: نیاز به مطالعه یکی از نیازهای اساسی در جامعه می باشد زیرا در هر برهه از زمان آگاهی نسبت به مسائل و مشکلات راه حل اساسی در راستای پیگیری و رفع آنها به شمار می رود.

زرین با تاکید بر لزوم همکاری شهرداری ها در پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه ها افزود: در بحث کتابخوانی مشخص کردن مسیر برای خانواده ها و تبین راه روشن برای مطالعه مهمترین عامل بعد از فراهم بودن زیرساخت هاست.

بخشدار کندوان با اشاره به ایجاد کتابخانه های مشارکتی خواستار جذب مشارکت مردمی در زمینه توسعه زیرساختها شده و گفت: آشنایی مردم از جمله خیرین با مسائل و مشکلات سبب حضور سرمایه های مردمی بوده و در این خصوص انتقال خواسته ها، نیازهای مردم و جلب مشارکت وظیفه افراد مسئول در حوزه های مربوطه خود می باشد.

وی افزود: بخش کندوان نیاز شدید به راه اندازی کتابخانه الکترونیک دارد که در قدم اول باید یک کتابخانه الکترونیکی کوچک در بخش راه اندازی شده و در مراحل بعد به توسعه آن اندیشید.