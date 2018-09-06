حجت الاسلام آیت اندرزیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه محرم ماه عزای سید و سالار شهیدان است و در این ماه قیامی شکل گرفت که باعث پویایی دین مبین اسلام شد.

وی افزود: هر ساله در این ایام تشکل‌های دینی و مذهبی با حضور خود در برپایی برنامه‌های فرهنگی مذهبی، نمایش بزرگ عاشورائیان را رقم می‌زنند.

وی گفت: در این حرکت فرهنگی مذهبی گروه‌های فرهنگی مذهبی، هیئت‌های مذهبی، کانون‌های مداحان و تشکل‌هایی مانند موکب‌ها که هر ساله نیز بیش از پیش در حال رشد و توسعه در زمینه کارهای فرهنگی هستند برپا می‌شود.

حجت‌الاسلام اندرزیان تصریح کرد: در شهرستان گناوه حدود ۵۰ هیئت مذهبی رسمی و ثبت شده فعالیت می کنند که بنا است این هیئت‌ها امسال همایش بسیار پرشوری را برای ایام محرم تدارک ببینند.

فعالیت ۱۲۰ مداح

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه گفت: حدود ۱۲۰ مداح برادر و خواهر نیز در شهرستان گناوه فعالیت دارند که به عنوان ذاکرین اهل بیت (ع)ابلاغ رسالت می کنند.

وی پیرامون ساماندهی موکب‌های این شهرستان در برنامه های امسال محرم گفت: حدود ۳۵ موکب در شهر گناوه مشغول به فعالیت هستند و با توجه به مشکلات و برخی آسیب‌ها که در این زمینه در سال‌های گذشته وجود داشت در شورای هیئت‌های مذهبی و اداره تبلیغات اسلامی تصمیم بر شناسنامه‌دار کردن موکب‌ها در محرم امسال گرفته شد.

اندرزیان اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم ما برای محرم امسال شناسنامه‌دار کردن موکب‌ها است و موکب‌ها با مجوز اداره تبلیغات می توانند فعالیت کنند.

وی افزود: جلسه هماهنگی، برنامه ریزی و آسیب شناسی موکب ها با هیئت های مذهبی و مسئولان موکب ها نیز تشکیل شد و برنامه ها و دستوالعمل های اجرایی جهت هماهنگی برنامه ها به این موکب ها و هیئت ها داده شد تا امسال شاهد بی نظمی در این زمینه نباشیم.

وجود هیئت‌های مذهبی توانمند در گناوه

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه گفت: هیئت های مذهبی یکی از بازوان قوی مجموعه سازمان تبلیغات به شمار می روند و به عنوان تشکل های دینی شناخته می‌شوند.

وی افزود: فلسفه فعالیت های این هیئت های مذهبی اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی در مناسبت های ملی و مذهبی است که در اعیاد، وفات ها و شهادت‌ها، ایام محرم و صفر، ایام فاطمیه و سایر مناسبت های مذهبی فعالیت دارند.

حجت الاسلام اندرزیان گفت: خوشبختانه یکی از نقاط قوت در سطح شهرستان گناوه وجود هیئت های مذهبی بسیار خوب است که در طول سال برنامه های بسیار خوب و فعالی دارند و همواره در این زمینه پیش قدم هستند.

وی گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش بینی ما این است که محرم امسال در گناوه برنامه ها بسیار متفاوت‌تر و پرشورتر و پویاتر خواهد بود و اداره تبلیغات اسلامی نیز همواره در کنار برگزار کنندگان برنامه‌ها برای مدیریت و هماهنگی حضور دارد و در این زمینه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

لزوم توجه به فرهنگ‌سازی در ایام محرم

وی پیرامون لزوم توجه به فرهنگ‌سازی در ایام محرم گفت: یکی از اهداف مهم قیام عاشورا و حرکت امام حسین (ع) اصلاح امت پیامبر (ص) بود که این اصلاح به جز با فراهم کردن زمینه های لازم میسر نمی شود.

حجت الاسلام اندرزیان افزود: داشتن جامعه‌ای پویا و بصیر و فراهم کردن زمینه‌ها و تشکیلاتی برای این نوع اصلاح لازم است و از اهداف مجموعه‌های فرهنگی، مذهبی و دینی نیز تبدیل اسلام حسینی به اسلام مهدوی است.

وی گفت: با توجه به اینکه این دوران مصادف با دوران انتظار ظهور آخرین منجی بشریت (عج) و موعودی است که پرچم دار و علمدار قیام خونین سیدالشداء(ع) است وظیفه ما این است که بتوانیم با هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های متناسب زمینه ظهور آن منجی عالم را فراهم کنیم و این فرهنگ عاشورایی باید تا زمان ظهور به نسل‌های بعد انتقال داده شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه گفت: دشمنان و استکبارگران عالم با تبلیغات سوء خود به دنبال ضربه زدن و کمرنگ جلوه دادن محرم امسال هستند ولی پیامبر(ص) فرمود که عشق به امام حسین (ع) حرارتی است در قلوب مردم که هیچ گاه سرد نخواهد شد.

اعزام ۵۰ مبلغ دینی در محرم

وی گفت: ما نیز وظیفه داریم تا در زمینه هر چه باشکوه تر برگزار شدن این آیین و مراسم بکوشیم و در این راه و انتقال این فرهنگ از تمام توان خود بهره ببریم.

وی با اشاره به اعزام مبلیغان دینی در ایام محرم به نقاط مختلف شهرستان گناوه گفت: ۵۰ نفر خواهر و برادر مبلغ دینی در شهرستان گناوه در ایام محرم کار تبلیغات و برگزاری مراسم ها را بر عهده خواهند گرفت که ۳۰ نفر اعزامی و ۲۰ نفر از این مبلغان از خود شهرستان هستند.

حجت الاسلام اندرزیان گفت: این خواهران و برادران مبلغ به نقاط مختلف شهزستان اعزام می شوند و به عنوان طلایه داران تبلیغ فرهنگ حسینی با اتصال به فرهنگ مهدوی خواهند کوشید تا فرهنگ عاشورایی راهر چه بیشتر به مردم بشناسانند.