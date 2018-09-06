به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در چارچوب نشست سه‌جانبه ایران، ترکیه و روسیه فردا جمعه به تهران سفر می کند.

وی قرار است در نشستی با حضور حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه شرکت کرده و درباره اوضاع سوریه با آن ها به رایزنی بپردازد.

انتظار می رود سران ۳ کشور به بررسی همه جانبه مسأله سوریه و تحولات اخیر در ادلب پرداخته و پس از دیدار نیز نشست رسانه‌ ای مشترکی را برگزار کنند.

از سوی دیگر قرار است اردوغان در حاشیه نشست مذکور دیداری دوجانبه ای با پوتین نیز داشته و درباره ادلب در سوریه و نیز روابط دوجانبه میان آنکارا و مسکو با وی گفتگو کند.

گفتنی است تاکنون دو دُور از نشست‌ های سه جانبه سوریه با حضور حسن روحانی، اردوغان و پوتین رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه پیشتر در شهر های سوچی و آنکارا برگزار شده بود.