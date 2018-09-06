کشف ۴۰۰ عقرب از یک مرغداری در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، طیب احمدی اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی از ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با نگهداری تعدادی عقرب در یک واحد مرغداری، موضوع بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت و ۴۰۰ عدد عقرب زرد و سیاه از واحد متخلف کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به گسترش نگهداری و پرورش عقرب در استان‌های مختلف و بروز کلاهبرداری‌های سودجویان از مردم با وعده‌های دروغین سودهای کلان، خاطرنشان کرد: هرگونه نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی از جمله انواع عقرب‌ها بدون مجوزهای قانونی، تخلف بوده و با متخلفان بر اساس قوانین و ضوابط برخورد می‌شود.