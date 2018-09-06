  1. استانها
  2. قم
۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست قم خبر داد؛

کشف ۴۰۰ عقرب از یک مرغداری در قم

کشف ۴۰۰ عقرب از یک مرغداری در قم

قم - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت: در بازرسی به عمل آمده از یک واحد مرغداری در قم، ۴۰۰ عدد عقرب زرد و سیاه از متخلف زیست محیطی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، طیب احمدی اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی از ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با نگهداری تعدادی عقرب در یک واحد مرغداری، موضوع بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت و ۴۰۰ عدد عقرب زرد و سیاه از واحد متخلف کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به گسترش نگهداری و پرورش عقرب در استان‌های مختلف و بروز کلاهبرداری‌های سودجویان از مردم با وعده‌های دروغین سودهای کلان، خاطرنشان کرد: هرگونه نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی از جمله انواع عقرب‌ها بدون مجوزهای قانونی، تخلف بوده و با متخلفان بر اساس قوانین و ضوابط برخورد می‌شود.

کد مطلب 4395832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها