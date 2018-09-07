آخرین مهلت آموزش مجازی زائران عتبات دانشگاهی تا پایان شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، برای سومین دوره متوالی، آموزش مجازی به زائران عتبات دانشگاهیان در سامانه آموزش مجازی برنامه ریزی شده و در حال اجراست و تا امروز بیش از ۱۰۰۰ نفر از زائرین دانشگاهی در آن ثبت نام کرده اند.

سامانه آموزش مجازی زائران عتبات دانشگاهیان، در راستای آموزش به زائران عتبات دانشگاهی راه‌اندازی و در سامانهhttp://samane.labbayk.ir/در دسترس زائران این دوره عتبات دانشگاهیان قرار دارد.

دو درس گفتاری پیرامون عاشورا و آداب و احکام زیارت مربوط به زائران عتبات عالیات از جمله بخش‌های در نظر گرفته شده برای زائرین است که باید به سوالات هر بخش جداگانه پاسخ دهند.

سامانه آموزش مجازی زائران عتبات دانشگاهیان تا پایان شهریور ماه در دسترس زائرین نوزدهمین دوره عتبات است و از بین زائرانی که با موفقیت دوره آموزش مجازی را بگذرانند به قید قرعه کمک هزینه سفرهای زیارتی و هدایای فرهنگی تعلق خواهد گرفت.

زائرانی که موفق به دریافت گواهی نامه نهایی شدند، پی دی اف آن را با ذکر مشخصات و شماره تماس به آدرسamoozesh@labbayk.ir ارسال کنند تا در قرعه کشی دریافت کمک هزینه این دوره شرکت داده شوند.

زائرین اصلی و ذخیره پس از نهایی کردن ثبت نام در سایت لبیک، با مراجعه به پروفایل خود در سامانه جامع عتبات و ورود به سامانه آموزش مجازی می توانند در این دوره ها شرکت کنند.